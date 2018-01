Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział w środę podczas wizyty państwowej w Pekinie, że wkrótce sfinalizowany zostanie kontrakt na dostawę do Chin 184 samolotów A320. Paryż chciałby też sprzedać Chinom większe samoloty A350 i A380 - podaje Reuters.

Reuters pisze, że niezapowiadany wcześniej kontrakt na sprzedaż Chinom A320 byłby wart - po cenach katalogowych - ponad 18 miliardów dolarów. Macron zapewnił, że prezydent Chin Xi Jinping potwierdził, iż zostanie on wkrótce zawarty.

Zamówienia Airbusa

Posądzenia o korupcję ciągną się za Airbusem. Prezes zapowiada odejście Prezes Airbusa Tom Enders odejdzie ze stanowiska wiosną 2019 roku i nie będzie u... zobacz więcej » W ramach tego kontraktu samoloty A320 miałyby zostać dostarczone Chinom w latach 2019-2020 - informuje agencja Reutera, powołując się na francuską osobistość oficjalną, która zastrzegła sobie anonimowość.

Macron powiedział, że strona chińska zapewniła go, iż szanuje "parytet rynkowy" między Airbusem a Boeingiem. Reuters odnotowuje, że Chiny regularnie dzielą między Europę i USA duże zamówienia na samoloty pasażerskie. Agencja zwraca też uwagę, że Airbus zawarł we wtorek wstępne porozumienie z Chinami, przewidujące zwiększenie liczby samolotów A320 montowanych w Tianjinie z czterech do sześciu miesięcznie do 2020 roku.