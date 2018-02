Dzięki technologiom 5G polski Produkt Krajowy Brutto może się zwiększyć w najbliższych latach o 13-22 procent - ocenia minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Sieć 5G to następna generacja mobilnych technologii telekomunikacyjnych, która umożliwi znaczne przyspieszenie transferu danych, co najmniej do 10 gigabitów na sekundę i więcej, a także skróci opóźnienia w ich przekazywaniu.

W poniedziałek minister Kwieciński wziął udział w odbywających się w Barcelonie targach technologii mobilnych Mobile World Congress (MWC). Jak zaznaczył minister, spotykają się tam wszyscy najwięksi gracze w branży telekomunikacyjnej i informatycznej.

Wpływ na PKB

- Bardzo nas cieszy, że w tym roku jest znacznie większa niż dotychczas reprezentacja ze strony polskiej - wskazał szef resortu inwestycji i rozwoju w przesłanym PAP komentarzu.



Poinformował, że w Barcelonie jest stanowisko Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz 60 polskich firm. - Głównym tematem przewodnim imprezy są technologie 5G, dzięki którym, jak się szacuje, Produkt Krajowy Brutto naszego kraju może się zwiększyć w najbliższych latach nawet od 13 do 22 procent - zaznaczył minister.



Kwieciński powiedział, że cieszy go zarówno to, iż polskie firmy szukają w Barcelonie swojego miejsca na świecie, ale cieszy także to, że wiele firm międzynarodowych, takich jak na przykład Ericsson, Huawei czy Google korzystają z polskich ekspertów, korzystają z polskiej myśli technicznej.



- Chcielibyśmy, żeby polskie firmy w większym stopniu starały się wykorzystać tę swoją szansę. Nasza tutaj obecność pokazuje, że polski rząd wspiera te branże, że jest to ten segment rozwoju świata, który jest nie tylko ważny dla tych największych graczy światowych, ale że jest on bardzo ważny również dla naszej gospodarki - podkreślił.



Jak wyjaśnia resort inwestycji i rozwoju, Mobile World Congress to największe w Europie (ponad 2300 wystawców) i jedne z największych na świecie targów technologii mobilnych. Są tu obecni czołowi światowi producenci organizujący premiery swoich produktów.

Kluczowy obszar rozwoju

Podczas wizyty na MWC Kwieciński otworzył stoiska PARP i spotkał się z polskimi przedsiębiorcami obecnymi na targach. Odwiedził stanowiska firm Google, Huawei, Comarch, wizytował stoiska regionalne województw: pomorskiego i małopolskiego. Spotkał się ponadto z ministrem energii, turystyki i cyfryzacji Hiszpanii - Alvaro Maria Nadal Belda.



Według MIiR cyfryzacja stanowi jeden z dziesięciu kluczowych obszarów rozwoju wskazanych w expose premiera Mateusza Morawieckiego i jeden z dziesięciu priorytetów Komisji Europejskiej.



"Dzisiejsza polityka gospodarcza decyduje, czy Polska będzie za 10 lat producentem wysokich technologii, czy jedynie rynkiem zbytu dla zagranicznych firm. Zgodnie z założeniami Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) budowanie trwałych przewag konkurencyjnych gospodarki wymaga selektywnego wsparcia tych sektorów, które mają znaczący potencjał pozwalający na odniesienie sukcesu w skali globalnej" - podkreśla resort.