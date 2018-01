Premier Beata Szydło w Budapeszcie o dostępnie do rynku chińskiego

Amerykański Kongres wywiera naciski na firmę telekomunikacyjną AT&T, aby zerwała więzi handlowe z chińską spółką Huawei i sprzeciwiła się planom ekspansji China Mobile na rynek lokalny - podała we wtorek agencja Reutera, powołując się na pracowników Kongresu. Jeszcze kilka lat temu Huawei było przedmiotem amerykańskiego śledztwa pod zarzutem między innymi szpiegostwa.

W grudniu 2017 roku Huawei zapowiadało wprowadzenie smartfonów firmy do oferty amerykańskich operatorów sieci komórkowych, odpowiadających za większość sprzedaży telefonów w USA, jednak w drugim tygodniu grudnia AT&T nieoczekiwanie wycofało się z umowy.

Teraz źródła Reutera ujawniły, że miało to związek z naciskami wywieranymi przez niektórych członków Kongresu na drugą co do wielkości amerykańską firmę telekomunikacyjną.

Naciskali, grozili

Według wypowiadających się anonimowo pracowników Kongresu, z którymi rozmawiali dziennikarze Reutera, senatorowie i członkowie Izby Reprezentantów nadal naciskają na AT&T, by doprowadzić do zerwania współpracy operatora z Huawei w sprawie standardów szybkiej sieci komórkowej 5G, a także rezygnacji ze stosowania produktów chińskiego producenta przez Cricketa - firmę córkę AT&T.

Członkowie Kongresu mieli również grozić amerykańskim firmom utrudnieniami w prowadzeniu działalności, jeżeli będą powiązane z Huawei lub China Mobile - drugą największą firmą telekomunikacyjną na świecie.

China Mobile złożyła podanie o licencję na prowadzenie działalności w USA w 2011 roku. W dalszym ciągu oczekuje na jego rozpatrzenie przez amerykańską Federalną Komisję ds. Łączności (FCC).

Zakaz

W poniedziałek Republikanie Michael Conaway i Liz Cheney zgłosili projekt ustawy zakazującej amerykańskim organizacjom rządowym korzystania i zamawiania usług oraz sprzętu telekomunikacyjnego powiązanego z chińskimi firmami, takimi jak Huawei i ZTE. Uzasadniono to względami bezpieczeństwa narodowego.

Z tego samego powodu amerykański rząd zablokował również serię przejęć przez chińskie firmy, między innymi transakcję zakupu MoneyGram International - firmy świadczącej usługi transferów pieniężnych - przez Ant Financial.

Śledztwo

W 2012 roku Huawei i ZTE były przedmiotem amerykańskiego śledztwa pod zarzutem szpiegostwa i stwarzania zagrożenia dla krytycznej infrastruktury. Amerykański rząd oskarżył chińskie firmy o instalowanie w produktach "tylnych drzwi" zapewniających władzom w Pekinie dostęp do wrażliwych informacji, na przykład miejsca pobytu użytkownika.

Obie firmy odrzuciły zarzuty jako "kłamliwe", upatrując w nich nieuczciwej konkurencji lub działań motywowanych politycznie. Mimo oskarżeń telefony Huawei pozostały dostępne w USA w sprzedaży internetowej i w sklepach z elektroniką, uniemożliwiło im to jednak zajęcie istotnej części rynku.

Pod względem liczby sprzedawanych telefonów Huawei z siedzibą w Shenzhen w pobliżu Hongkongu pozostaje trzecim największym producentem na świecie, za Samsungiem i Apple. Do końca 2017 roku sprzedano około 150 mln zestawów Huawei.

Chińska firma przegrywa z konkurencją za granicą, jednak prowadzi na rynku lokalnym, utrzymuje również mocną pozycję w Indiach i na innych rynkach rozwijających się, na których jest dostępna również poprzez tańszą markę Honor. Sprzęt Huawei znajduje się w ofercie 45 z 50 głównych światowych operatorów komórkowych.