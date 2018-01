Austriacki rząd zamierza obciąć zasiłki dla dzieci żyjących w tych krajach, w których koszty życia są niższe niż w Austrii. Ruch ten ma pozwolić zaoszczędzić rocznie około 100 mln euro.

Plany obcięcia wydatków na dzieci zapowiedziała rządząca od niedawna w Austrii koalicja, na której czele stoi Sebastian Kurz z konserwatywnej Austriackiej Partii Ludowej (OeVP). Gabinet Kurza został zaprzysiężony 18 grudnia, dwa miesiące po wygranych przez jego partię wyborach parlamentarnych. OeVP utworzyła rząd koalicyjny z prawicowo-populistyczną Austriacką Partią Wolności (FPOe).

Zgodność z unijnym prawem

Rzeczniczka Komisji Europejskiej Mina Andreewa powiedziała w piątek na konferencji, że KE zapoznała się z zapowiedziami austriackiego rządu o planach obcięcia osobom zatrudnionym w Austrii zasiłków na dzieci, które mieszkają za granicą.

- Jeśli te przepisy wejdą w życie, przeanalizujemy, czy są zgodne z unijnym prawem - powiedziała.

Nowy kanclerz powiedział w czwartek, że jest też przekonany, że nowe regulacje nie będą sprzeczne z unijnym prawem dotyczącym zakazu dyskryminacji.

Miesiąc pustego portfela Polaków. Bierzemy kredyty na potęgę Styczeń jest dla wielu Polaków najtrudniejszym miesiącem pod względem finansowym... zobacz więcej » - To niesprawiedliwość wbudowana w system, że w przypadku dwojga dzieci, które nie mieszkają nawet w Austrii, ale w Rumunii, około 300 euro miesięcznie trafia do Rumunii i to jest prawie średni dochód w tym kraju - powiedział Kurz reporterom w czwartek, cytowany przez Agencję Reutera.

Zasiłki w Austrii

Zasiłki w Austrii różnią się w zależności od wieku i liczby dzieci; zaczynają się od ok. 114 euro miesięcznie na rodzinę, która ma jedno dziecko.

Austria graniczy m.in. z Czechami, Słowacją i Węgrami, gdzie pensje i zasiłki są niższe. W tym niemieckojęzycznym kraju pracuje wielu obywateli Europy Środkowo-Wschodniej, szczególnie w sektorze opieki zdrowotnej i budowlanym. Według agencji Reutera w 2016 roku na zasiłki dla pracowników na 132 tys. dzieci mieszkających za granicą trafiło 273 mln euro.

W ubiegłym roku Komisja Europejska krytykowała Niemcy za podobny plan cięcia zasiłków na dzieci. Berlin ostatecznie się z niego wycofał.