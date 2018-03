Komisja Europejska ponowiła w poniedziałek swój apel, że jest gotowa usiąść do trójstronnych negocjacji z Rosją i Ukrainą w sprawie dostaw gazu. Zaznaczyła jednak, że uczyni krok w tym kierunku, jeśli obie strony będą sobie tego życzyć.

- Jesteśmy gotowi, by pomóc ułatwiać rozmowy wtedy, gdy obie strony zwrócą się do nas w tej sprawie - powiedziała rzeczniczka Komisji Europejskiej Anna-Kaisa Itkonen.

Bruksela oferuje pomoc

W niedzielę poinformowano, że wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Marosz Szefczovicz skontaktował się zarówno z władzami ukraińskimi, jak i rosyjskimi. Rozmawiał z premierem Ukrainy Wołodymyrem Hrojsmanem, szefem Naftohazu Andrijem Kobolewem i z rosyjskim ministrem energetyki Aleksandrem Nowakiem. Rozmowy dotyczyły obaw Ukrainy dotyczących dostaw gazu z Rosji, tranzytu surowca w dostawach do Unii Europejskiej oraz niedawnej decyzji sztokholmskiego Trybunału Arbitrażowego.



Gazprom wypowiada umowy gazowe. Rosja: dostawy do Europy niezagrożone Wiceprezes rosyjskiego Gazpromu Aleksander Miedwiediew oświadczył w sobotę, że k... zobacz więcej » W odniesieniu do sytuacji na Ukrainie Szefczovicz został poinformowany przez Naftohaz, że obecnie sytuacja jest pod kontrolą, a ukraińska spółka zakontraktowała dodatkowe ilości gazu z Polski, zapewniając w ten sposób stabilność dostaw.



Komisja Europejska zaangażowała Europejską Sieć Operatorów Systemów Gazowych (ENTSOG) w monitorowanie i pomoc w rozwiązaniu tej sytuacji.

Rosyjski minister ds. energii zapewnił Szefczovicza, że tranzyt gazu do państw członkowskich UE nie jest zagrożony. W odniesieniu do decyzji arbitrażowej w Sztokholmie Szefczovicz został poinformowany, że Gazprom nadal chce wypowiedzieć swoje umowy z Naftohazem. Procedura ta może jednak zająć trochę czasu i nie będzie miała natychmiastowych konsekwencji dla przepływów gazu.



Szefczovicz zachęcał obie strony do poszukiwania rozwiązania problemu. "Komisja Europejska jest gotowa zaangażować się i pośredniczyć w procesie trójstronnym, który w przeszłości okazał się skuteczny w szukaniu kompromisu. Ze względu na złożoność i delikatność zagadnienia będziemy dalej badać możliwość takiego rozwiązania w relacjach dwustronnych. Zarówno Ukraina, jak i Rosja potwierdziły gotowość do utrzymywania bliskiego kontaktu z Komisją Europejską" - powiedział komisarz cytowany przez KE.

Spór o dostawy