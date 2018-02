Według firmy Hitaveita Sudurnesja, dostarczającej energię elektryczną na Islandii, kopanie bitcoinów i innych kryptowalut w tym kraju wkrótce będzie zużywać więcej prądu niż wszyscy mieszkańcy. Ma to nastąpić jeszcze w tym roku - podała agencja Associated Press.

Energia elektryczna na Islandii, którą zamieszkuje jedynie około 340 tys. osób, niemal w całości pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Chodzi tu przede wszystkim o źródła geotermalne, a także prąd pozyskiwany z elektrowni wiatrowych i wodnych.

Dokupują energię