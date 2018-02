Odtwórz: Były premier: Orban nie spalił mostów do Rosji, ma alternatywę

Odtwórz: 08.01.2018 | Migalski: Orban ma za uszami być może więcej niż PiS, ale mu to uchodzi na sucho

Węgry wkrótce podpiszą porozumienie, na mocy którego będą mogły sprowadzać z Rumunii ponad 4 miliardy metrów sześciennych gazu rocznie - oznajmił w piątek premier Viktor Orban. Dzięki temu można oczekiwać końca epoki rosyjskiego monopolu gazowego na Węgrzech - dodał.

Orban powiedział, że w następnych latach Rumunia będzie produkować i eksportować około 4 mld m sześc. gazu rocznie, a na rumuńskim przetargu na eksport gazu w latach 2022-2037 trzy pierwsze miejsca zajęły trzy węgierskie firmy.



Rosyjski gigant straszy Europę. "Wkrótce zacznie brakować gazu, a ceny wzrosną" Gazprom ostrzega, że w Europie zaczną się wkrótce pojawiać niedobory gazu, a cen... zobacz więcej » W związku z tym - oznajmił Orban - "lada moment znajdziemy się sytuacji, gdy podpiszemy porozumienie na następne 15 lat, umożliwiające sprowadzanie z Rumunii ponad 4 mld m sześc. gazu".

Koniec monopolu

Jak podkreślił, węgierska część połączenia gazowego z Rumunią jest już gotowa, zaś rumuńska właśnie powstaje.



Tym sposobem - zaznaczył - zapewne w latach 2021-22 "będziemy w nowej sytuacji" – "zakończy się epoka rosyjskiego monopolu gazowego na Węgrzech", gdyż kraj będzie mógł ponad połowę importu uzyskiwać z innego źródła, tj. od Rumunii.



Według węgierskiego premiera będzie to oznaczać nową sytuację dla całego regionu, a Węgry znajdą się w nowej sytuacji geostrategicznej.



Węgry sprowadzają obecnie z Rosji nieco ponad 8 mld m sześc. gazu rocznie, co pokrywa 80 proc. zapotrzebowania kraju na ten surowiec.



Węgry mogą magazynować 6,3 mld m sześc. gazu. Według najnowszych danych służące do tego zbiorniki są zapełnione w 47 proc.