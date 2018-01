Odtwórz: Wątpliwości, co do porozumienia po I fazie negocjacji brexitu

Europejska Agencja ds. Leków (EMA) po związanych z brexitem przenosinach z Londynu do Amsterdamu zostanie tymczasowo umieszczona w dzielnicy Sloterdijk, a docelowo w dzielnicy biznesowej Zuidas, gdzie powstanie jej nowa siedziba - poinformował w poniedziałek holenderski minister zdrowia.

Do końca 2019 roku agencja będzie się mieściła w biurowcu Spark w zachodnim Amsterdamie - powiedział minister zdrowia Bruno Bruins.



Nowa siedziba zostanie wybudowana w centrum biznesowym Zuidas, czyli w Południowej Osi, zlokalizowanej przy obwodnicy miasta. Ukończenie budowy planowane jest na listopad 2019 roku.

Wybór lokalizacji