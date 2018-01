Foto: Rs1421 CC BY SA Wikipedia

Japoński koncern Fujifilm Holdings przejmie kontrolę nad partnerską firmą Xerox - podała w środę agencja AP. To część planów restrukturyzacyjnych, których celem jest obniżenie kosztów działalności. W ciągu czterech najbliższych lat oszczędności z tego tytułu mają wynieść 1,7 mld dol.

Jak wskazano, Fujifilm Holdings stanie się właścicielem 50,1 proc. udziałów Xeroxa. Z kolei do firmy Xerox będzie należeć 49,9 proc. połączonego przedsiębiorstwa.

