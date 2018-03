Odtwórz: Trump będzie promować gaz z USA. Co na to Rosjanie?

Amerykański koncern ExxonMobil w 2018 roku rozpocznie wycofywanie się ze wspólnych projektów wydobywczych z rosyjskim Rosnieftem. Powodem jest zaostrzenie amerykańskich sankcji wobec Rosji. Firma poinformowała o tym w rocznym sprawozdaniu dla amerykańskiego regulatora rynku papierów wartościowych. Decyzja pociąga za sobą straty w szacowanej wysokości 200 mln dolarów - dodał ExxonMobil.

W latach 2013 i 2014 ExxonMobil i kontrolowany przez państwo Rosnieft utworzyły szereg wspólnych projektów, mających na celu poszukiwania i wydobycie ropy naftowej. Obie firmy współpracowały przy poszukiwaniach ropy na koncesjach Rosnieftu na morzach Karskim, Łaptiewów, Czukockim i Czarnym.



Według informacji ExxonMobil na koniec 2017 roku koncesje te obejmowały prawie 260 tysięcy kilometrów kwadratowych. Dodatkowo, w 2013 roku obie firmy utworzyły joint venture dla rozwoju wydobycia ropy z łupków w zachodniej części Syberii.

Plany na lata

Rosyjski koncern uzyskał dostęp do wenezuelskich złóż ropy Rosyjski koncern Rosnieft uzyskał licencję na prace poszukiwawcze i wydobycie ro... zobacz więcej » Współpracę zaplanowano na wiele lat. Arktyczne koncesje mają ważność do lat 40. XXI wieku, faza poszukiwawcza miała trwać do 2020-2023 roku, a wydobycie - w razie natrafienia na złoża ropy - miało się zacząć 10-15 lat po ich odkryciu. Czarnomorska koncesja przewiduje poszukiwania do 2020 roku i wydanie zezwolenia na wydobycie po odkryciu surowców.



ExxonMobil, w raporcie za 2017 rok, skierowanym do SEC (Securities and Exchange Commission) - amerykańskiego regulatora rynku papierów wartościowych - przypomniał, że w 2014 roku Unia Europejska i USA nałożyły sankcje na rosyjski sektor energetyczny, a w drugiej połowie 2017 roku USA zaostrzyły sankcje wobec Rosji.

Korporacja i jej filie będą przestrzegać prawa i regulacji, dlatego pod koniec 2017 roku firma zdecydowała się wycofać z tych wspólnych przedsięwzięć - napisała amerykańska firma w raporcie dla SEC. Wskazała tam również, że w 2018 roku rozpocznie formalny proces wycofywania się z projektów z Rosnieftem. Decyzja pociąga za sobą straty w szacowanej wysokości 200 mln dolarów - dodał amerykański koncern.

Sankcje za udział w konflikcie na Ukrainie

Sankcje wobec Rosji zostały nałożone przez Zachód w roku 2014 za udział w zbrojnym konflikcie na wschodzie Ukrainy i aneksję Krymu. Sankcje te były wielokrotnie przedłużane oraz rozszerzane na kolejne osoby i podmioty.



W lipcu 2017 roku amerykański departament skarbu nałożył na ExxonMobil 2 mln dolarów kary za złamanie sankcji wobec Rosnieftu, określając zachowanie amerykańskiej firmy jako "skrajne lekceważenie" restrykcji, które "w znaczący sposób" osłabiło program sankcji.

W czasie zawierania kwestionowanych umów z Rosnieftem w 2014 roku prezesem ExxonMobil był Rex Tillerson - obecny sekretarz stanu. W 2013 roku Tillerson został odznaczony przez prezydenta Rosji Władimira Putina Orderem Przyjaźni.