Niedziela jest w Rzymie dniem bez samochodu. Urzędnicy zdecydowali, że auta nie mogą poruszać się po ulicach Wiecznego Miasta przez osiem godzin. Za złamanie nowych przepisów grożą wysokie mandaty, ale są też wyjątki od zakazu.

Zakaz będzie obowiązywać od 7.30 do 12.30, a następnie od 17.30 do 20.30 w granicach miasta, z wyjątkiem odległych od centrum dzielnic. Mandat za złamanie zakazu wynosi 164 euro. Nowe przepisy nie dotyczą aut elektrycznych i zasilanych gazem LPG.

Walka ze smogiem

Władze Wiecznego Miasta, zmagającego się z poważnym smogiem, wyjaśniły, że kolejna w ostatnich latach „ekologiczna niedziela” ma na celu poprawę jakości powietrza, a także uwrażliwienie mieszkańców na tematykę ochronę środowiska oraz szerzenie alternatywnego stylu życia.

Popołudniowa blokada wprowadzona zostanie tym razem o godzinę później niż zwykle po to, by umożliwić tysiącom kibiców powrót do domu po meczu piłkarskim na stołecznym Stadionie Olimpijskim.

Kolejne niedziele bez samochodu zapowiedziano w Rzymie na 11 i 25 lutego.