- Prawa tych, którzy będą w Wielkiej Brytanii przed wyjściem z Unii Europejskiej zostaną podtrzymane - powiedział w rozmowie z TVN24 BiS Alan Duncan, wiceminister spraw zagranicznych do spraw europejskich Wielkiej Brytanii. - Polacy, którzy już tu są, nie mają się czego obawiać - zapewnił gość drugiej edycji Polsko-Brytyjskiego Forum Belwederskiego w Londynie.

- Bardziej dokładne kwestie zostaną jeszcze przedstawione i wytłumaczone, ale setki tysięcy Polaków, którzy już tu są, mogą czuć się bezpieczni. Bardzo ich szanujemy, nie mają się czego oni obawiać, jeśli chcą zostać, to mogą zostać - wskazał minister Duncan.

- Co do naszych relacji z Polską myślę, że możemy spodziewać się ich polepszenia - dodał, jednocześnie wskazując, że negocjacje w sprawie brexitu "to kompleksowy proces".

- Postępujemy w metodyczny i profesjonalny sposób. Przeszliśmy przez pierwszą fazę, to znaczy, że udało się nam ustalić, jaki będzie rachunek za rozwód, co zrobimy z Irlandią Północną i co bardzo ważne, uzgodniliśmy prawa cudzoziemców, w tym obywateli Polski i Wielkiej Brytanii - ocenił Alan Duncan.

Jego zdaniem, "to bardzo solidna podstawa, by przejść do fazy drugiej, w której będziemy negocjowali szersze relacje między Wielką Brytanią a Unią Europejską".

Co po brexicie?

Malcolm Rifkind, były minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, w rozmowie z TVN24 BiS zwrócił uwagę, że Zjednoczone Królestwo opuszcza Unię Europejską, a nie Europę. - Wielka Brytania pozostanie głęboko zaangażowana w relacje z naszymi europejskimi kolegami, w tym z Polską - zapewnił.

- Mamy przecież porozumienie obronne, które nadal obowiązuje. Polska i Wielka Brytania to jedne z krajów, które sprawiają, że NATO pozostaje silnym sojuszem. Nasza premier zaledwie dwa dni temu powiedziała, że Wielka Brytania chce pozostawać stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa - mówił Rifkind.

- Chcemy też utrzymać możliwie najbliższe relacje z Francją, Niemcami, Polską i naszymi innymi europejskimi partnerami oraz pracować z nimi nad szerokim wachlarzem kwestii związanych z polityką zagraniczną - podkreślił były minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii.

Milion Polaków na Wyspach

Pierwsza edycja Forum Belwederskiego odbyła się w ubiegłym roku w warszawskim Belwederze, skąd wydarzenie wzięło swoją nazwę. Inicjatywa zorganizowania konferencji pojawiła się na jesieni 2016 roku po inauguracyjnej sesji konsultacji międzyrządowych pomiędzy Polską a Wielką Brytanią.



W Wielkiej Brytanii mieszka ponad milion Polaków. Jak wynika z rejestru Companies House, prowadzą oni ponad 30 tysięcy firm. Z kolei aż 26 ze 100 największych brytyjskich firm notowanych na giełdzie w Londynie ma swoje inwestycje w Polsce, w tym między innymi Tesco, Rolls Royce, Royal Bank of Scotland, EasyJet i BAE Systems.



Historia znacznej obecności Polaków w Wielkiej Brytanii sięga okresu II wojny światowej. W latach 1940-1990 Londyn był również siedzibą polskiego rządu na uchodźstwie.