Osiem krajów może zostać wykreślonych z czarnej listy rajów podatkowych. Chce tego grupa ekspertów podatkowych Unii Europejskiej – wynika z dokumentu, do którego dotarł w poniedziałek Reuters.

Według agencji eksperci chcą usunąć z listy Panamę, Koreę Południową, Tunezję, Mongolię, Makau, Grenadę, Barbados i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Paradise Papers. "Każdy kolejny wyciek odsłania hipokryzję światowych przywódców" Każdy kolejny wyciek dokumentów dotyczących rajów podatkowych odsłania tylko hip... zobacz więcej »

Uszczuplenie czarnej listy

Z propozycją usunięcia z listy wystąpiła grupa ekspertów podatkowych z 28 krajów unijnych, której zadaniem jest monitorowanie tego, jak poszczególne państwa stosują się do unijnych standardów podatkowych. Rekomendacje te muszą jeszcze zaaprobować ministrowie finansów Unii. Jeżeli tak się stanie, to kraje usunięte z czarnej listy trafią na tzw. szarą listę.

Czarna lista rajów podatkowych

Czarna lista rajów podatkowych została przyjęta przez ministrów finansów państw UE na początku grudnia ubiegłego roku. Lista obejmuje 17 państw. Są to: Korea Południowa, Samoa Amerykańskie, Bahrajn, Barbados, Grenada, Guam, Makau, Wyspy Marshalla, Mongolia, Namibia, Palau, Panama, Saint Lucia, Samoa, Trinidad i Tobago, a także Tunezja i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Jak przypomina Reuters, czarna lista powstała po to, by zniechęcić raje podatkowe do akceptowania i krycia szczególnie "agresywnych praktyk form podatków".