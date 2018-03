Chiny odzyskały pozycję lidera w globalnym rankingu najbardziej atrakcyjnych rynków do lokowania działalności produkcyjnej. Malezja, która w ubiegłym roku zajęła pierwsze miejsce, spadła na trzecie, tuż za Litwą - wynika z zestawienia przygotowanego przez międzynarodową firmę doradczą Cushman & Wakefield. Polskę sklasyfikowano na 17 pozycji, co oznacza spadek o 4 miejsca w porównaniu do 2016 roku.

Opracowany przez międzynarodową firmę doradczą Cushman & Wakefield raport "Manufacturing Risk Index" prezentuje ranking najbardziej atrakcyjnych 42 krajów z całego świata uwzględniający szereg czynników ryzyka i kosztowych, w tym ryzyko polityczne i ekonomiczne, warunki rynkowe i koszty pracy.

Chiny liderem

Globalne firmy otwierają biura nad Wisłą. "Polska daje doskonałe warunki" Znane, globalne firmy chętnie otwierają w Polsce biura, z których prowadzą dział... zobacz więcej » Autorzy rankingu wskazują, że Chiny zajęły pierwsze miejsce w głównym rankingu ze względu na efektywne łańcuchy dostaw i sieci infrastrukturalne, które zapewniają stabilną platformę eksportową.

Z kolei Malezja spadła na trzecie miejsce, ponieważ przekształca się z lokalizacji niskokosztowej w generujący dużą wartość hub produkcyjny, ale - jak wskazano - kraj ten jest nadal bardzo atrakcyjny i oferuje największą dostępność wykwalifikowanych pracowników w regionie.



Litwa została uznana za drugą najbardziej atrakcyjną lokalizację świata dla firm z sektora przemysłowego ze względu na najniższe koszty pracy w Europie Środkowo-Wschodniej. Według autorów rankingu, są one o 14 procent niższe niż w Polsce i o 30 procent niższe niż w Czechach. "Sukces Litwy wynika również z postrzegania jej jako drugiej najlepszej lokalizacji w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem ułatwień dla biznesu" - dodano.

Pierwszą piątkę uzupełniają Tajwan i Kanada. Na 6. miejscu znalazły się natomiast Stany Zjednoczone.

Jak jednak wskazano, niechęć prezydenta Trumpa do Północnoamerykańskiego Układu Wolnego Handlu oznacza niepewność co do przyszłego kształtu łańcuchów dostaw w Ameryce Północnej. Na ewentualnym wycofaniu się USA z tego porozumienia - aczkolwiek obecnie mało prawdopodobnym - straciłyby Meksyk i Kanada jako lokalizacje przemysłowe.

Spadek Polski

W pierwszej dziesiątce najbardziej atrakcyjnych lokalizacji świata znalazło się pięć państw leżących na obszarze Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki (EMEA).

Zdaniem ekspertów, w Europie Środkowej bliskość gospodarek Europy Zachodniej i coraz lepsza infrastruktura w postaci nowych autostrad znacząco zwiększają atrakcyjność Węgier (na 7. miejscu) oraz Czech i Słowacji, które zajęły odpowiednio miejsca 8. i 9. Koszty pracy wzrosły w ostatnich latach, ale są nadal niższe niż w krajach zachodnich.



Unia dołoży się do budowy dróg w Polsce. Miliony euro wsparcia 788 milionów euro z Funduszu Spójności zostanie zainwestowanych w trzy duże proj... zobacz więcej » Z kolei z uwagi na wzrosty płac i coraz poważniejszy brak pracowników rośnie atrakcyjność lokalizacji w Europie Wschodniej, w tym Litwy (2. pozycja), Turcji (10.), Rumunii (16.) i Bułgarii (19.). Zauważano, że pod względem ułatwień dla biznesu Litwę, która oferuje najniższe koszty pracy, wyprzedziła jedynie Estonia. We wschodzących lokalizacjach przemysłowych takich jak Turcja, Rumunia i Bułgaria stosunkowo słabiej rozwinięta infrastruktura i niepewność geopolityczna nadal odstraszają firmy od lokowania w tych krajach zakładów produkcyjnych.

Polska uplasowała się na 17. miejscu.

"Od kilku lat Polska zajmuje wysoką pozycję w rankingu najlepszych lokalizacji świata - aktualnie jesteśmy na 17 miejscu, co oznacza spadek o 4 pozycje w porównaniu do roku 2016. Warto pracować nad obniżeniem poziomu ryzyka z jakim przedsiębiorcy wiążą inwestycje w naszym kraju - zmiana percepcji Polski w tym zakresie, pozwoli na zdecydowane podniesienie atrakcyjności naszego kraju" - ocenia, cytowana w komunikacie, Joanna Sinkiewicz, partner, dyrektor działu Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych w Cushman & Wakefield Polska.

Wpływ brexitu

Odległe, bo 31. miejsce w rankingu zajęła Wielka Brytania, choć Zjednoczone Królestwo i tak zyskało na dewaluacji funta szterlinga od czasu referendum w sprawie wyjścia tego kraju z UE. Niższy kurs funta przełożył się na wzrost popytu na brytyjskie produkty.

W globalnym zestawieniu Wielka Brytania wyprzedziła Holandię (na 34. miejscu), Niemcy (38. pozycja) i Francję (39. miejsce).

"Jednak w zależności od wyniku negocjacji w sprawie brexitu, Wielka Brytania może stracić na atrakcyjności, ponieważ utworzenie >>twardej granicy<< z pozostałymi krajami Europy mogłoby doprowadzić do wzrostu kosztów produktów i zakłócić funkcjonowanie paneuropejskich łańcuchów dostaw" - zwracają uwagę autorzy rankingu.