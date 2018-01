Carrefour likwiduje miejsca pracy. Zainwestuje w handel online

Pierwszy sklep bez kasjerów i kas. Do zakupów wystarczy smartfon

Koncern Carrefour likwiduje we Francji 2,4 tysiąca miejsc pracy, lecz zainwestuje znaczne środki w handel online i rozwinie operacje w Chinach - podał we wtorek dziennik "Les Echos". Nie potwierdzają się pogłoski o wyjściu francuskiej sieci handlowej z Polski.

Zarząd firmy poinformował we wtorkowym komunikacie, że zlikwiduje miejsca pracy w swych "strukturach centralnych"; stanowi to część szerzej zakrojonego planu biznesowego, który zaanonsował w lipcu nowy szef Carrefoura Alexandre Bompard.



Grupa ma też zamiar pozbyć się w ciągu trzech lat "aktywów niestrategicznych wartych 500 mln euro" - pisze "Les Echos".



Plan rozwoju zatytułowany "Carrefour 2022" przewiduje też zainwestowanie w ciągu pięciu lat 2,8 mld euro w projekty cyfrowe - kontynuuje dziennik finansowy.

Współpraca z technologicznym gigantem

Z Carrefourem sprzymierzy się chiński gigant technologiczny Tencent; firmy będą wspólnie prowadzić prace nad rozwojem sprzedaży online oraz nad innymi technologiami - podaje Associated Press.



Zgodnie z wtorkowym oświadczeniem firm ich zamiarem jest wykorzystanie doświadczenia Carrefoura w sprzedaży na całym świecie z technologią Tencenta, zarządzającego między innymi platformami społecznościowymi WeChat i WeGame, komunikatorem QQ i innymi usługami. Tencent wykupuje również udziały w miejscowej sieci supermarketów Yonghui, wspólnie z którą rozważa ponadto inwestycję w chiński oddział Carrefoura.



Nie potwierdziły się zatem doniesienia francuskiego magazynu "Capital", który pod koniec ubiegłego roku podał, że Carrefour wycofa się z kilku krajów, między innymi z Polski.