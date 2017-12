Brytyjskie paszporty czeka kolorowa rewolucja. Wraz z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bordowe dokumenty zastąpią granatowe, znane Brytyjczykom sprzed przystąpienia do Wspólnoty. Jak poinformował brytyjski urząd ds. migracji Home Office, zmiany będą wprowadzane stopniowo.

Obywatele krajów należących do UE mają paszporty w kolorze czerwonym o odcieniu burgundzkiego wina. O wprowadzeniu wspólnego wzoru tzw. europejskiego paszportu zdecydowała Rada Europejska na szczycie w 1985 roku. Większość państw odpowiednio dostosowała dokumenty, choć jest to tak zwane miękkie prawo i nie obowiązują tu restrykcyjne nakazy.

Po brexicie Wielka Brytania chce wrócić do "znaków narodowej identyfikacji". A to oznacza powrót m.in. do paszportów, które Brytyjczycy mieli przed wejściem do Wspólnoty czyli przed 1973 rokiem.

Zmianę ogłosił w piątek brytyjski urząd ds. migracji Home Office, a kierujący nim minister Brandon Lewis, wyraził "zachwyt", że kraj powróci do "słynnych niebiesko-złotych barw".

- Wyjście z UE daje nam unikatową szansę powrotu do narodowej tradycji i szansę na wykucie nowych ścieżek w świecie - powiedział.

Granatowe okładki będą zdobione złotymi znakami. Po raz pierwszy takie paszporty pojawiły się w Wielkiej Brytanii w 1921 roku.

Zmienione dokumenty mają lepiej chronić posiadaczy przed oszustwami - napisano na stronie internetowej urzędu. Nie zdradzono jednak szczegółów na ten temat.

Zmiana paszportu

Jak uspokaja urząd, żeby zaoszczędzić pieniądze podatników zmiany będą wprowadzane stopniowo. Co oznacza, że posiadacze ważnych paszportów w kolorze burgundzkiego wina nie będą musieli ich od razu wymieniać.

Guy Verhofstadt, jeden z europosłów, który należy do grupy zajmującej się brexitem podszedł do sprawy z uśmiechem. Na swoim profilu na portalu społecznościowym napisał, że nie ma żadnego prawa unijnego, które narzucało kolor paszportu. "Wielka Brytania mogła mieć jakikolwiek kolor paszportu chce i zostać w UE" - dodał.

Urząd ds. migracji zadeklarował, że więcej szczegółów na temat paszportów zostanie ujawnionych nadchodzącą wiosną.