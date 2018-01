Rząd Austrii wprowadza program wsparcia dla rodzin, tak zwany rodzinny bonus plus (Familienbonus plus), w ramach którego rodziny z dziećmi będą mogły w ciągu roku odliczyć od podatku 1500 euro na każde dziecko. Ulga obowiązywać ma od 1 stycznia 2019 roku. Programem nie będą objęte dzieci mieszkające za granicą.

Uchwałę w tej sprawie przyjęto na posiedzeniu rządu w zeszłym tygodniu.

Ulgi na dzieci

Litwa wprowadza swój odpowiednik 500 plus. "Bierzemy przykład z Polski" Rząd Litwy od stycznia wprowadził comiesięczne świadczenia na dzieci na wzór pol... zobacz więcej » Pełna ulga w wysokości 1500 euro rocznie przysługiwać będzie rodzicowi dziecka do 18. roku życia, zarabiającemu 1700 euro miesięcznie brutto. Przy wyższym dochodzie ulga ulega zmniejszeniu. Dla osób samotnie wychowujących dzieci lub zarabiających mniej, które nie mogłyby w pełni wykorzystać ulgi z uwagi na niższy podatek lub w ogóle brak obowiązku podatkowego, ma być wprowadzone dodatkowe wsparcie.



Na studiujące dzieci powyżej 18. roku życia przysługiwać będzie odliczenie w wysokości 500 euro. Nie wiadomo jeszcze, jakie zasady dotyczyć będą pełnoletnich dzieci niepełnosprawnych, na co zwróciła uwagę organizacja broniąca praw osób niepełnosprawnych.



Jednocześnie obowiązujące obecnie ulgi na dzieci odliczane od podstawy opodatkowania zostaną zlikwidowane.



Oczekuje się, że z programu skorzysta około 700 tys. rodzin i 1,2 mln dzieci. Nie będą nim objęte dzieci mieszkające za granicą. Koszt dla budżetu szacowany jest na 1,5 mld euro rocznie.

Obietnice wyborcze

Rafalska: przedwczesne mówienie o rozszerzeniu 500 plus Przedwczesne jest dziś mówienie o rozszerzeniu programu Rodzina 500 plus; tego t... zobacz więcej » Przyjęty przez rząd projekt stanowi realizację programu wyborczego Austriackiej Partii Ludowej (OeVP) premiera Sebastiana Kurza, która od grudnia 2017 roku rządzi w koalicji ze skrajnie prawicową Wolnościową Partią Austrii (FPOe). Po przyjęciu programu przez rząd Kurz oświadczył, że pozwala on na realizację "jednego z centralnych celów," jakim jest odciążenie rodzin.



- Rodzinny bonus plus ma uczynić Austrię najbardziej przyjaznym rodzinie krajem świata, a przynajmniej Europy - powiedział wcześniej minister finansów Austrii Hartwig Loeger.



OeVP zwyciężyła w wyborach parlamentarnych 15 października, a w grudniu utworzyła koalicję z FPOe.

Kolejny kraj

Także rząd Litwy od stycznia wprowadził comiesięczne świadczenia w wysokości 30 euro. Od wtorku w lokalnych urzędach można składać wnioski na otrzymanie finansowego wsparcia. - Bierzemy przykład z Polski, gdzie program 500 plus świetnie się sprawdza i u nas również się sprawdzi - mówi Tomas Tomilinas, wiceprzewodniczący rządzącej partii Litewski Związek Rolników i Zielonych (LVŻS).