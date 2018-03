Niemiecka minister gospodarki Brigitte Zypries oświadczyła w czwartek, że nie ma dotąd żadnych wskazań, iż za cyberatakiem na sieć komputerową administracji federalnej Niemiec stoi Rosja. Wcześniej takie informacje podała między innymi agencja dpa. Zdaniem mediów, powołujących się na źródła znające sprawę, ataku dokonała rosyjska grupa hakerów APT28.

Zypries powiedziała dziennikarzom, że byłoby "problematyczne", gdyby okazało się, że to Moskwa przeprowadziła ten atak, jak informują niemieckie media. - W tej chwili nie ma o tym dyskusji. Niczego nie możemy obecnie powiedzieć - dodała.

Kto stoi za atakiem?

MSZ Niemiec potwierdziło w środę, że sieć administracji federalnej padła ofiarą ataku hakerskiego. Media, powołujące się na źródła znające sprawę, informują, że ataku dokonała rosyjska grupa hakerów APT28 (ang. Advanced Persistent Threat 28).