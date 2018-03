Odtwórz: Co Polacy sądzą o zakazie handlu w niedziele?

Konieczność systematycznego sprawdzania sklepów naruszy prawo inspektorów do wolnej niedzieli - uważają inspektorzy zrzeszeni w Związku Zawodowym Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy. Związkowcy domagają się zmian w planowaniu ich pracy, bo nie chcą pełnić dyżurów w niedziele objęte zakazem handlu. Główny Inspektor Pracy uważa, że związkowcy nie mają racji.

O buncie inspektorów w sprawie niedzielnej pracy pisze wtorkowy "Dziennik Gazeta Prawna". Gazeta zauważa, że dzięki nowym przepisom ograniczającym handel w niedziele tysiące pracowników będzie miało wolne. Pracować wtedy będą jednak inspektorzy pracy, którzy mają sprawdzać, czy prawo jest przestrzegane. W niedziele objęte zakazem w każdym powiecie inspektorzy mają pełnić dyżury.

Pierwszy dyżur inspektorzy pełnili 11 marca. W minioną niedzielę pracowało około 300 inspektorów. W czwartek Państwowa Inspekcja Pracy przedstawi dane dotyczące naruszeń przepisów w pierwszą niedzielę obowiązywania zakazu.

Związek ma zastrzeżenia

Niedzielna praca w związku z nowymi przepisami nie podoba się związkowcom. Zdaniem Związku Zawodowego Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy wydawanie polecenia pracy w niedziele i święta w związku z zakazem handlu jest "pozbawione podstawy prawnej oraz stanowi naruszenie przepisów o czasie pracy".

Gorąca dyskusja o pierwszej niedzieli bez handlu. "Niektóre sklepy miały duży problem" Zwiększona liczba klientów w sklepach w sobotę oraz problemy niektórych firm z d... zobacz więcej » Związkowcy napisali w tej sprawie do Wiesława Łyszczka, Głównego Inspektora Pracy. W piśmie wskazują, że choć inspektorzy mogą pracować w niedziele i święta w wyjątkowych przypadkach, to niedziele bez handlu (zdaniem związkowców) do takich szczególnych okoliczności się nie zaliczają.

Zwracają uwagę, że "nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów dotyczących czasu pracy należą do głównych i stałych zadań PIP". Autorzy pisma dodają, że "rekompensata pracy w niedziele innym wolny dniem w tygodniu nie jest rozwiązaniem wystarczającym dla wielu pracowników".

"Formy spędzania czasu wolnego w niedziele znacząco różnią się od możliwości dostępnych w powszednie, robocze dni, dlatego pracownicy zatrudnieni w niedziele nie mogą skorzystać z udziału w wielu wydarzeniach kulturalnych, społecznych, rozrywkowych, z których korzystają osoby zatrudnione np.: w podstawowym systemie czasu pracy" - czytamy w piśmie Związku Zawodowego Pracowników PIP.

"Nie negując potrzeby kontroli PIP przestrzegania ustawy o ograniczeniu handlu (...) uważamy, że kontrole te winny być prowadzone w ramach rozkładowego czasu pracy inspektorów pracy, np. w trybie rozpatrywania skarg pracowniczych i związkowych w tym zakresie" - uważają związkowcy.

"Praca w niedzielę jest dopuszczalna"

Główny Inspektor Pracy w niedzielnej pracy inspektorów w związku z nowymi przepisami nie widzi jednak nic złego.

W odpowiedzi przesłanej "DGP", uznał, że "zgodnie z obowiązującymi w PIP przepisami regulującymi czas pracy osób wykonujących i nadzorujących czynności kontrolne, praca w niedzielę jest dopuszczalna, zatem jej wykonywanie w związku z wejściem w życie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni jest zgodne z ustawą o PIP".

Przemysław Róziewicz ze Związku Zawodowego Pracowników PIP ma jednak nadzieję, że "pracodawca przyjmie uwagi i na stale stałe zorganizuje pracę w sposób, który nie będzie budził wątpliwości co do zgodności z prawem". - Nie zastanawialiśmy się jeszcze nad podejmowaniem dalszych kroków, których celem miałoby być wyegzekwowanie naszych uprawnień pracowniczych - mówi w rozmowie z gazetą.

Przypomnijmy, że NSZZ "Solidarność" poinformowała w poniedziałek, że zgłosiła do Państwowej Inspekcji Pracy około 50 przypadków łamania przepisów ograniczenia niedzielnego handlu.