Wstrzymanie bądź cofnięcie świadczeń chorobowych na kwotę 200,7 mln zł to skutek kontroli zwolnień lekarskich, którą przeprowadził w 2017 roku ZUS – poinformował rzecznik Zakładu Wojciech Andrusiewicz.

Na kwotę 200,7 mln zł z 2017 roku składają się: obniżone świadczenia w związku ustaniem tytułu ubezpieczenia (np. rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę), suma wstrzymanych świadczeń w związku z brakiem uprawnień do zasiłku chorobowego oraz związane z opóźnieniami w dostarczaniu dokumentów pracodawcy.

25 tys. wstrzymanych wypłat

Rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz poinformował, że w 2017 r. Zakład przeprowadził blisko 500 tys. kontroli osób dysponujących zaświadczeniem o czasowej niezdolności do pracy, popularnie nazywanym zwolnieniem lekarskim lub L4.

Zwrócił uwagę, że Zakład prowadzi kontrole zarówno pod kątem prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, jak i prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich.



- W pierwszym przypadku lekarze orzecznicy ZUS weryfikują w trakcie badania, czy osoba na zwolnieniu lekarskim nadal jest chora. Jeżeli uznają dana osobę za zdrową, skracają okres obowiązywania zwolnienia. Przy drugim typie kontroli pracownicy ZUS sprawdzają, czy chory przebywający na zwolnieniu wykorzystuje to zwolnienie zgodnie z jego przeznaczeniem, czy nie pracuje zawodowo i nie wykonuje innych prac, które mogłyby wydłużyć powrót do zdrowia - wyjaśnił.

- W konsekwencji wydanych zostało 25,1 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. Kwota wstrzymanych z tego tytułu wypłat wyniosła 23,2 mln zł. Tylko w IV kwartale kwota wstrzymanych świadczeń wyniosła 10,3 mln zł - podkreślił Andrusiewicz.

Obniżka świadczeń dla niemal 200 tys. osób

Przypomniał, że ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa nakłada na ZUS obowiązek obniżenia podstawy wymiaru wypłacanego zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego w przypadku, gdy u danej osoby ustał tytuł ubezpieczenia, czyli np. została z nią rozwiązana lub wygasła umowa o pracę .

- Wysokość świadczenia jest ograniczana w tym przypadku do 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Z tego powodu od stycznia do końca grudnia 2017 r. obniżono wypłaty ponad 195 tys. osób, na kwotę 173,4 mln zł – wyliczył rzecznik.

Opóźnienia w dostarczeniu dokumentu

Rzecznik zaznaczył, że kolejnym z powodów ograniczenia wysokości wypłacanego świadczenia chorobowego jest opóźnienie w przekazaniu zwolnienia lekarskiego pracodawcy.



- Jeżeli pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim nie dostarczy go pracodawcy w ciągu 7 dni od daty wystawienia, Zakład obniża wypłacane świadczenie za każdy kolejny dzień o 25 proc., aż do momentu dostarczenia zwolnienia. Z tego tytułu ograniczone wypłaty sięgnęły kwoty 4,1 mln zł i dotknęły 66,3 tys. osób - wyliczył Andrusiewicz.

Dane z lat poprzednich

W 2016 r. kwota wstrzymanych lub cofniętych świadczeń chorobowych była nieco wyższa i wyniosła 203,8 mln zł. W 2015 roku było to 195,8 mln zł, w 2014 r. - 177 mln zł, w 2013 r. - 212,2 mln

zł, w 2012 r. - 175,1 mln zł, w 2011 r. - 148,1 mln zł, a w 2010 r. - 141,3 mln zł.