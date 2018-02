Rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz o zmianach w przelewach do ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna właśnie wysyłkę listów do przeszło pół miliona firm z zachętą do spłaty długów - informuje czwartkowa "Rzeczpospolita". Zobowiązania przekraczają 14 miliardów złotych.

"Rzeczpospolitej" udało się ustalić rzeczywiste skutki zmiany zasad opłacania składek do ZUS przez przedsiębiorców. Jak przypomina gazeta, od 1 stycznia 2018 r. wszystkie wpłaty przedsiębiorcy wysyłają na oddzielne konta, indywidualnie określone przez ZUS dla każdej firmy. Przelewy z zadłużonych firm idą jednak w pierwszej kolejności na pokrycie najstarszych zaległości.

Pół miliona firm

Z informacji ZUS, na jakie powołuje się gazeta, wynika, że obecnie ponad pół miliona firm ma łącznie długi w wysokości 14,5 mld zł. 350 tys. zadłużonych podmiotów to prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą, których długi w ZUS przekraczają 3 tys. zł.



- Rozpoczynamy wysyłkę informacji do przeszło 581 tys. przedsiębiorców, zwiększających szczegółowe rozliczenie pierwszych wpłat składek, jakich dokonali na zmieniających się zasadach - mówi gazecie Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.



- Zależy nam na tym, aby do wszystkich zadłużonych w ZUS przedsiębiorców dotarła informacja o zmianach w zasadach opłacania składek i rozliczania ich w pierwszej kolejności na poczet najstarszych zaległości - dodaje.

Potrącenia

"Rzeczpospolita” podaje, że kwota potrąceń objęła 4 proc. styczniowych składek, których przedsiębiorcy wpłacili do ZUS 18,8 mld zł. Jak wylicza gazeta, wychodzi na to, że aż 750 mln zł zostało przekierowane z bieżących rozliczeń na pokrycie zaległości.