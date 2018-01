Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił w piątek przetarg na modyfikację i rozbudowę oprogramowania Kompleksowego Systemu Informatycznego - wynika z suplementu do dziennika urzędowego Unii Europejskiej. Szacunkowa wartość zamówienia to 281,7 miliona złotych.

Zamówienie dotyczy zawarcia czteroletniej umowy ramowej z maksymalnie trzema wykonawcami na modyfikację i rozbudowę oprogramowania KSI. Zgodnie z ogłoszeniem wykonawcy będą m.in. wykonywać i dostarczać modyfikacje systemu wraz z kodami źródłowymi, świadczyć usługi serwisowe oraz usługi szkoleniowe.

"Dzień tłustego kota". Związki oburzone: mają wypłaty jak numer telefonu Mamy dopiero czwarty dzień nowego roku, a niektórzy ludzie, jeszcze przed zjedze... zobacz więcej » Termin składania ofert mija 5 marca 2018 roku.

Z ogłoszenia wynika, że jedynym kryterium oceny ofert przez zamawiającego będzie cena zaoferowana przez wykonawcę.

System informatyczny ZUS-u

W 2013 roku ZUS podpisał czteroletnią umowę ramową na rozwój KSI z trzema wykonawcami: Capgemini Polska, konsorcjum Hewlett-Packard Polska oraz Kamsoft i Asseco Poland.

W listopadzie 2017 roku ZUS wybrał z kolei ofertę Comarchu w przetargu na utrzymanie systemu informatycznego KSI. Wartość czteroletniej umowy to 242 mln zł brutto. Jak poinformował ZUS w komunikacie, spośród trzech oferentów: konsorcjum Comarch, konsorcjum Atos oraz Asseco Poland, najwyższą liczbę punktów w końcowej ocenie uzyskał Comarch i to on ma być nowym wykonawcą czteroletniej umowy utrzymaniowej KSI. Do tej pory utrzymaniem systemu zajmowało się Asseco.