- Podniesienie poziomu życia jest wielkim sukcesem 500 plus - uważa ekonomista Marek Zuber, zwracając jednocześnie uwagę na kwestię finansowania programu w kolejnych latach. Zdaniem gościa TVN24, w czasie dekoniunktury trzeba spodziewać się, że będziemy mieli "albo nowe podatki albo podwyższenie podatków albo podwyższenie cen prądu czy wody".

"The Economist" w środę opublikował artykuł, w którym podkreślono, że program Rodzina 500 plus "odmienił polskie państwo opiekuńcze". Jak wskazano, dzięki programowi nad Wisłą radykalnie spadł wskaźnik skrajnego ubóstwa wśród dzieci.

- Jeśli mówimy o kwestii socjalnej, czyli podniesieniu poziomu życia, szczególnie tych najbiedniejszych Polaków (...) to ewidentnie jest to wielki sukces - ocenił Marek Zuber, ekonomista. - Naprawdę te pieniądze widać także jeżeli chodzi o nastawienie tych ludzi, którzy ledwo łączyli koniec z końcem albo tak naprawdę nie łączyli, a dzisiaj jest im łatwiej - dodaje.

Minister miała "połknąć własny język". Nowe dane ją uratowały Ze wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2017 roku zareje... zobacz więcej » Gość TVN24 podkreśla, że jest to "duża zmiana, jeżeli chodzi o poziom życia w Polsce". Jego zdaniem, ma to też przełożenie na badania poparcia dla partii politycznych.

Zmiany w 500 plus?

Brytyjski tygodnik w artykule przytoczył dane Banku Światowego, zgodnie z którymi program obniżył wskaźnik skrajnego ubóstwa wśród dzieci (definiowanego jako mniej niż 1500 złotych miesięcznie dla czteroosobowej rodziny) z 11,9 do 2,8 proc.

- Poprawa o blisko 10 punktów procentowych to jest absolutny kosmos. Myślę, że trudno znaleźć taki przypadek w powojennej Europie, tak poważnej poprawy w tak krótkim czasie - mówi Zuber. - Natomiast jest wiele znaków zapytania, także dotyczących tego, w jaki sposób dysponować tymi środkami - dodaje.

Pytany, czy beneficjenci programu powinni mieć obowiązek pracy, zwraca uwagę na odpowiedzi przedstawicieli rządu, według których dzisiaj pracuje więcej kobiet - mówi Marek Zuber. Jego zdaniem, ten wskaźnik mógłby być jednak jeszcze wyższy.

- Być może jeszcze więcej kobiet by pracowało szczególnie dzisiaj, kiedy mamy taką sytuację na rynku pracy, gdyby nie program 500 plus. Nie możemy postawić tezy, że to jest program, który nie wyciąga ludzi z rynku pracy - podkreśla gość TVN24.

Zdaniem Zubera, "można by było pomyśleć - w obecnej sytuacji na rynku pracy w Polsce - o jakiejś formie zmiany tego programu".

Finansowanie programu

- Cieszę się z tego, że program tak pomaga ludziom, ale jest druga strona medalu, czyli jego finansowanie - zwraca uwagę ekonomista. - Co będzie jeśli się koniunktura się skończy, co będzie kiedy nie będziemy mieli tak szybkiego wzrostu gospodarczego, czy wtedy uda się ten program poskładać? - pyta Marek Zuber.

Jego zdaniem, w czasie dekoniunktury trzeba spodziewać się, że będziemy mieli "albo nowe podatki, albo podwyższenie podatków, albo podwyższenie cen prądu czy wody, bo w ten sposób też można w formie takiego parapodatku ściągać pieniądze do budżetu".

Zuber podkreśla, że kwestia finansowania programu w kolejnych latach "nie jest jeszcze zamknięta". - Na razie spinamy to wszystko, dlatego że jesteśmy w najlepszym okresie, my, Europa, świat po II wojnie światowej - tłumaczy ekonomista. Jednocześnie prognozując, że nawet w przypadku ewentualnej zmiany władzy, nikt nie wycofa się z programu Rodzina 500 plus.