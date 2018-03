Wydłużone godziny pracy w piątki i soboty to odpowiedź niektórych handlowców na niedzielny zakaz. Nowe przepisy obowiązują od marca, ale pierwsza niedziela, w której obowiązywać będzie ograniczenie, dopiero przed nami. Sklepy zamknięte będą 11 marca, ale na liście jest sporo wyjątków.

Zgodnie z nowymi przepisami 11 marca przypada pierwsza niedziela z zakazem handlu. Wszyscy planujący na ten dzień zakupy muszą przygotować się zatem na utrudnienia.

DNI BEZ HANDLU W 2018 ROKU

Dłuższe godziny otwarcia

Odpowiedzią niektórych sieci handlowych na niedzielny zakaz jest wydłużenie pracy sklepów w inne dni.

Zrobi tak między innymi Lidl. Placówki w piątki i soboty będą czynne do 22.00. - W poniedziałki, jak i w kolejne dni tygodnia, sklepy będą czynne od godziny 7.00 rano - poinformowała Aleksandra Robaszkiewicz, PR Manager Lidl Polska w odpowiedzi na pytania tvn24bis.pl. Ręce pełne roboty z powodu niedzielnego zakazu handlu. Będą kontrole w sklepach Inspektorzy pracy we wszystkich powiatach będą pracować w najbliższą niedzielę.... zobacz więcej »

Choć niektóre ze sklepów Lidla już wcześniej pracowały do 22.00, to nie było to normą. W zależności od lokalizacji sklepy należące do sieci były czynne do 20.00 czy 21.00. Po wejściu w życie zakazu godziny pracy wszystkich sklepów zostaną zrównane - tłumaczą przedstawiciele sieci.

Na wydłużenie godzin otwarcia sklepów w każdy piątek i sobotę o godzinę zdecydowała się także Biedronka. "Dzięki czemu będą one czynne przynajmniej do godz. 22.00. Część sklepów w wybranych lokalizacjach będzie czynna nawet do godz. 23.00" - poinformowano w komunikacie prasowym.

Zmian nie wyklucza także Carrefour, jednak godziny pracy poszczególnych sklepów nie są narzucane odgórnie. "Decyzje o sposobie pracy sklepów będą, jak dotychczas, podejmowane lokalnie przez ich dyrektorów. Nie stosujemy nowej ogólnej reguły, a tylko wybrane sklepy zmienią godziny otwarcia dla klientów w piątki i soboty" - wyjaśniło biuro prasowe Carrefour Polska.

Wiadomo, że takim obiektem będzie na przykład Carrefour w warszawskiej Galerii Północnej. Jak poinformowała tvn24bis.pl Agnieszka Nowak, dyrektor obiektu, deklaracja wydłużenia godzin pracy hipermarketu trafiła już na jej biurko. W piątki sklep ma być otwarty aż do północy.

Wydłużania godzin pracy nie planuje Kaufland, który już teraz jest otwarty w godzinach 7.00-22.00

Zakaz z wyjątkami

W niedziele sklepy będą już nieczynne. Wyjątkiem może być sytuacja, gdy placówka jest zlokalizowana na terenie dworca.

Zgodnie z opinią ministerstwa rodziny i pracy oraz Państwowej Inspekcji Pracy możliwe jest także prowadzenie handlu osobiście przez franczyzobiorców. Stąd informacja, którą otrzymaliśmy z biura prasowego sieci, że "franczyzobiorcy Żabki będą mogli prowadzić działalność w niedziele objęte ograniczeniami, pod warunkiem realizowania sprzedaży osobiście i na własny rachunek". Zakupy zrobimy również w innych mniejszych sklepach, ale za kasą także musi stanąć właściciel.

Ponadto w niedziele otwarte będą także stacje benzynowe. To jeden z ponad 30 wyjątków zawartych w ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele. Na tej liście widnieją ponadto między innymi apteki, lodziarnie, sklepy z pamiątkami, z prasą, biletami komunikacji miejskiej oraz punkty gastronomiczne.

Pełna lista wyjątków od zakazu handlu w niedziele przedstawiona na grafice przygotowanej przez Forum Obywatelskiego Rozwoju.