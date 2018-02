Sejmowa komisja administracji i spraw wewnętrznych pozytywnie zaopiniowała projekty nowych przepisów, dzięki którym rodzice będą mieli możliwość zgłoszenia narodzin dziecka za pośrednictwem internetu. Nowelę przepisów przygotowało Ministerstwo Cyfryzacji. Nowe prawo ma wejść w życie już w połowie bieżącego roku.

Chodzi m.in. o nowelizację ustawy o ewidencji ludności oraz prawa o aktach stanu cywilnego. Nowela, przewidująca możliwość zgłoszenia urodzenia dziecka online, ma zdjąć z rodziców obowiązek osobistego stawiania się w urzędzie stanu cywilnego w celu zgłoszenia jego narodzin. "Rodzice w początkowym okresie powinni swoją uwagę skupić na nowym członku rodziny" – napisano w uzasadnieniu do projektów. Premia za szybkość w sprawie drugiego dziecka. "Analizujemy taką zachętę" W styczniu 2018 roku urodziło się ponad 34 tysiące dzieci, podobnie jak rok temu... zobacz więcej »

Zgłoszenie będzie musiało zawierać oświadczenie o wyborze imienia dla dziecka. Po zarejestrowaniu urodzenia przez kierownika USC do osoby zgłaszającej urodzenie zostanie odesłany - w formie elektronicznej lub papierowej - odpis aktu urodzenia dziecka oraz powiadomienie o nadanym numerze PESEL i zaświadczenie o zameldowaniu. W projekcie zapisano, że rozwiązanie to wejdzie w życie 1 czerwca 2018 roku.

Kontrowersje w propozycji przepisów

Podczas posiedzenia sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych kontrowersje wzbudziły propozycje przepisów dotyczące przekazywania służbom danych z rejestrów stanu cywilnego. W projekcie wprowadzono zapisy pozwalające na udostępniania danych z rejestru ABW, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego i CBA - jak wskazano w uzasadnieniu - w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań.

Dane te mają być udostępniane za pomocą urządzeń teletransmisji danych po złożeniu jednorazowego wniosku i wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, jeżeli podmioty spełnią łącznie następujące warunki: posiadają urządzenia lub systemy teleinformatyczne przeznaczone do komunikowania się z rejestrem stanu cywilnego, systemy te pozwalają na określenie kto, w jakim zakresie i kiedy wystąpił o dane a także posiadają odpowiednie zabezpieczenia uniemożliwiające dostęp osób nieuprawnionych do przetwarzania danych osobowych i wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania. Zgodę, odmowę albo cofnięcie zgody na udostępnianie danych miałby wydawać minister właściwy do spraw informatyzacji w drodze decyzji administracyjnej.

Poseł Nowoczesnej Jerzy Meysztowicz zgłosił poprawkę, aby służby każdorazowo występowały o zgodę, jeśli chcą pozyskać dane z rejestrów. Poprawka została odrzucona przez komisję. Posłowie za to wprowadzili do projektu kilka poprawek o charakterze legislacyjnym, doprecyzowującym i porządkującym.

Inne zmiany

Projektowane przepisy zakładają dodanie numerów PESEL rodziców, o ile zostały im nadane, w akcie urodzenia dziecka. Dzięki temu - jak podkreślono - zostaną wprowadzone jednoznaczne relacje pomiędzy dzieckiem a jego rodzicami wpisanymi w akcie urodzenia. Według autorów projektu, umożliwi to łatwiejsze i szybsze wnioskowanie obywatelom korzystającym z programów pomocowych. Zaproponowano, aby to rozwiązanie weszło w życie od 1 grudnia 2018 r.

Ponadto zaproponowano, aby wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy było możliwe także w formie dokumentu elektronicznego - to rozwiązanie także miałoby wejść w życie 1 czerwca 2018 r.