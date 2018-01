Do piątku 19 stycznia przyjmowane są zgłoszenia do 7. edycji Nagrody Polskiej Rady Biznesu. Wyróżnienia będą przyznawane w czterech kategoriach.

Przewodniczący kapituły nagrody Polskiej Rady Biznesu Wojciech Kostrzewa podkreślił na antenie TVN24, że kandydatury do konkursu może zgłosić każdy.

Wielkie wyróżnienie

- Mamy 40 godzin. Ten czas trzeba maksymalnie wykorzystać. Możemy mieć potem pretensje tylko do siebie, jeżeli nie zgłosiły kandydatów i będziemy żałowali, że być może ta firma, organizacja czy osoba mogłaby znaleźć się wśród finalistów, a może nawet wśród laureatów - powiedział Wojciech Kostrzewa, zachęcając do przesyłania zgłoszeń.



- Chcemy wyróżniać wybitne osobowości oraz instytucje, które osiągają sukces i zmieniają rzeczywistość w życiu gospodarczym i społecznym. Dla wielu organizacji i osób ta nagroda stała się przepustką do kolejnego etapu działania, bo z jednej strony dla firm to jest wielkie wyróżnienie, wielka ekspozycja medialna, a z drugiej - dla organizacji społecznych to również korzyść materialna, nagroda pieniężna wynosi 100 tysięcy złotych - dodał Kostrzewa.



Kandydatury do Nagrody Polskiej Rady Biznesu można zgłaszać poprzez stronę www.nagrodaprb.pl. Następnie kapituła dokona ich selekcji, a 7 marca poznamy dziewięciu finalistów.

Kategorie konkursu

W 7. edycji wyróżnienia będą przyznawane w następujących kategoriach:



• Nagroda PRB im. Jana Kulczyka w kategorii Sukces - za zrealizowanie spektakularnego projektu biznesowego, który wywarł trwały wpływ na polski rynek;



• Nagroda PRB pod patronatem Zarządu Polskiej Rady Biznesu w kategorii Wizja i Innowacje - za zastosowanie nowej, odważnej, niestandardowej i niekonwencjonalnej koncepcji lub nowej idei biznesowej;



• Nagroda PRB im. Andrzeja Czerneckiego w kategorii Działalność Społeczna - za działalność społeczną i filantropijną, której celem jest pomoc osobom i środowiskom szczególnie potrzebującym;



• Nagroda specjalna PRB im. Jana Wejcherta - za całokształt działalności lub szczególne osiągnięcia, które wywarły znaczący wpływ na rozwój polskiego życia gospodarczego i społecznego.



Uroczysta Gala 7. edycji Nagrody PRB odbędzie się w warszawskim Ufficio Primo 21 maja 2018 roku i będzie transmitowana na żywo przez telewizję TVN24 i TVN24 BIS.