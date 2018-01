Odtwórz: "Blisko 30 miliardów" z uszczelnienia podatków. Morawiecki: zabraliśmy to bandytom

Wynagrodzenie za udzielenie pomocy służbom jest od stycznia 2018 roku zwolnione z podatku. Ma to zachęcić obywateli do współpracy z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy fiskusem.

Zmian podatkowych, które weszły w życie w 2018 roku, jest niemało. Wzrosły niektóre limity dochodów zwolnionych z PIT i kwota wolna od podatku. Mniejszy podatek zapłacą ponadto niektórzy twórcy. Jest też zupełnie nowe zwolnienie z PIT.

- Od 2018 roku pojawia ogólna zachęta podatkowa dla osób odpłatnie donoszących służbom państwowym - zwrócił uwagę partner w kancelarii KNDP, doradca podatkowy Marek Kolibski w rozmowie z PAP.

Do końca zeszłego roku zapłata za udzielanie pomocy m.in. policji, funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej, Straży Granicznej, ABW czy CBA podlegało 20 proc. ryczałtowi. Oznacza to, że jeśli np. za udzielenie informacji służbom informator dostawał 1000 zł, to pieniędzmi musiał podzielić się z fiskusem i "na rękę" otrzymywał o 200 zł mniej. Teraz jednak dostanie pełną kwotę.

Nowe opancerzone limuzyny BOR. "Są w stanie przetrwać ostrzał z kałasznikowa" Biuro Ochrony Rządu kupiło dwie opancerzone limuzyny o łącznej wartości 5 527 54... zobacz więcej »

Dlaczego?

Wszystko za sprawą nowelizacji ustawy o podatkach dochodowych, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia. Z ustawy w nowej wersji wykreślono zapis mówiący o tym, że wynagrodzenie za pomoc służbom należy opodatkować.

A w katalogu zwolnień dodano nowe, które obejmie "wynagrodzenia za udzielanie pomocy służbom państwowym wypłacane z funduszu operacyjnego, o którym mowa w odrębnych ustawach".



Oznacza to, że wynagrodzenia informatorów służb, którzy dostarczają m.in. ABW czy CBA cennych informacji w prowadzonych śledztwach, będą zwolnione z podatku. W ten sposób otrzymywane przez kwoty będą wyższe. Ile wynoszą?

To oczywiście okryte jest tajemnicą, ale z uzasadnienia do projektu ustawy dowiadujemy się, że w "zdecydowanej większości przypadków osoba udzielająca pomocy organom otrzymuje wypłaty od 12 zł do 1000 zł". "Zatem kwoty podatku odprowadzane od takich sum są niewielkie" - przekonują twórcy nowelizacji ustawy.

Zachęta to współpracy

Autorzy nowych przepisów nie ukrywają też, że likwidacja opodatkowania za pomoc służbom ma zachęcić obywateli do współpracy.

"Likwidacja obowiązku podatkowego zwiększy wysokość otrzymywanego świadczenia przez osoby współpracujące z tymi organami, co może zachęcić do wspierania działań tych jednostek" – przekonują twórcy przepisów.