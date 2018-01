Sejm uchwalił ustawę ograniczającą handel w niedziele. Nowe przepisy czekają już tylko na podpis prezydenta Andrzeja Dudy. Jeżeli nie wydarzy się zatem nic nieoczekiwanego, od 1 marca handel w niedziele będzie stopniowo ograniczany. Oznacza to dodatkowe 21 dni bez handlu w 2018 roku.

Łącznie, wliczając w to święta, w 2018 roku większych zakupów nie zrobimy w ciągu 31 dni.

Które dni?

W środę wieczorem Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy ograniczającej handel w niedziele. Nowe przepisy trafią teraz do podpisu prezydenta Andrzeja Dudy. Niedzielny zakaz handlu pełny wyjątków. Kto je wykorzysta, ten wygra i zarobi Najdłuższy artykuł ustawy o zakazie handlu w niedziele dotyczy… wyjątków od tego... zobacz więcej »

Na ten temat głowa państwa wypowiadała się pod koniec listopada ubiegłego roku w "Kawie na ławę" w TVN24.

Jak zauważył wówczas prezydent, "proces będzie rozciągnięty w czasie, więc będzie można obserwować jak to działa na gospodarkę, na sytuację przedsiębiorców, konsumentów".

- Kto wie, może to rzeczywiście jest rozsądne rozwiązanie, że ten okres wchodzenia rozwiązania w postaci całkowitego zakazu handlu w niedziele będzie rozciągnięty w czasie, że będziemy się do tego powoli przyzwyczajali. Zdaję sobie sprawę z tego, że być może szereg ludzi w Polsce dzisiaj sobie nie wyobraża, że galerie handlowe mogą być nieczynne w niedziele - tłumaczył prezydent Andrzej Duda.

Zgodnie z nowymi przepisami od 1 marca 2018 roku w każdym miesiącu będą dwie niedziele handlowe - pierwsza i ostatnia.

Źródło: tvn24.pl Dni bez handlu w 2018 roku

Handel w niedziele będzie stopniowo ograniczany, od 2019 roku do jednej niedzieli w miesiącu (ostatniej). Wzrośnie zatem liczba dni bez handlu. Pełny zakaz handlu w niedziele wejdzie w życie od 2020 roku, z wyjątkiem siedmiu w roku.

Od 2020 roku wolne od handlu będą tylko: dwie niedziele handlowe przed świętami Bożego Narodzenia, jedna przed Wielkanocą i cztery dodatkowo - ostatnie niedziele: stycznia, kwietnia, czerwca oraz sierpnia.





Gdzie zrobimy zakupy?

W uchwalonej przez Sejm ustawie przewidziano jednak katalog włączeń obejmujący placówki, w których będzie można prowadzić handel w niedziele.

W niedziele będzie dozwolony handel między innymi w: piekarniach, cukierniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z pamiątkami, w sklepach z prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, placówkach pocztowych.



Zakupy zrobimy także w placówkach handlowych na dworcach, w portach lotniczych, w strefach wolnocłowych, w środkach komunikacji miejskiej. Przewiduje się także, że w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego handel będzie mógł się odbywać w placówkach handlowych prowadzących handel częściami zamiennymi i maszynami rolniczymi.



Zakaz handlu w niedziele nie będzie także obowiązywał na terenach rolno-spożywczych rynków hurtowych oraz w placówkach prowadzących skup zbóż, buraków cukrowych, owoców, warzyw lub mleka surowego. Sklep, którego właściciel będzie chciał pracować w niedziele będzie mógł go otworzyć, jednak to on osobiście będzie musiał pracować tego dnia.

