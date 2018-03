Między 5 a 11 marca centra handlowe odwiedziło o blisko milion klientów mniej niż w 2017 roku - wynika z analizy Retail Institute. Zdaniem ekspertów firmy spadek jest konsekwencją wprowadzenia zakazu handlu w niedziele.

Analiza Retail Institute została sporządzona na podstawie danych z ponad 110 centrów handlowych raportujących do Instytutu dzienną odwiedzalność i uwzględnia główne parametry mające wpływ na frekwencję w centrach handlowych - wielkość galerii, ich lokalizację oraz typ oferty.

Mniej klientów

- Odwiedzalność w ponad 110 centrach handlowych od 5 do 11 marca 2018 roku spadła aż o 13,5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku 2017, przy czym liczba odwiedzin w ciągu pierwszych sześciu dni tygodnia, tj. od poniedziałku do soboty w roku 2018 była tylko o 0,2 proc. niższa niż w analogicznym okresie roku 2017 - poinformowała Anna Szmeja, prezes Retail Institute.

W ocenie Retail Institute oznacza to, że między 5 a 11 marca centra handlowe odwiedziło o blisko milion klientów mniej niż w 2017 roku, a sam spadek jest "bezpośrednią konsekwencją wprowadzenia zakazu handlu w niedziele".

Warto jednak dodać, że nie cały spadek musiał wynikać w wprowadzonych ograniczeń. Według raportu za luty, czyli w ostatnim miesiącu przed wejściem w życie zakazu, liczba klientów w centrach handlowych spadła o 2,6 proc. w porównaniu z lutym roku 2017. Tak wynika z udostępnionych przez firmę analityczną ShopperTrak danych FootFall Indeks Polska, które pokazują frekwencję w centrach handlowych.

Jak dodano w raporcie Retail Institute, w przypadku centrów znajdujących się na obrzeżach miast spadki były jeszcze większe - centra te odwiedziło 15,3 proc. mniej klientów niż w roku ubiegłym. Nieco lepiej poradziły sobie centra śródmiejskie (-12 proc.). Zdaniem analityków w przypadku obu typu obiektów widać wpływ zakazu handlu na wyniki.

Jak przed Bożym Narodzeniem

56,41 proc. wszystkich odwiedzin klientów w minionym tygodniu przypadły na: czwartek (16,29 proc.), piątek (17,31 proc.) oraz rekordową sobotę (22,81 proc.). Są to wyniki porównywalne do rozkładu odwiedzalności centrów handlowych w okresie poprzedzającym Boże Narodzenie.

Sama niedziela stanowiła 2,81 proc. wszystkich wizyt, co stawia pod znakiem zapytania wyniki branży usługowej, gastronomicznej i rozrywkowej operującej na terenie galerii w tym czasie.

We wcześniejszym, październikowym raporcie wskazywano, że sobota była najczęściej wybieranym przez Polaków dniem na wizytę w galerii handlowej (16-17 proc.). Piątek i niedziela były jednak równoważne w kalendarzu odwiedzin (po 15 proc.). Przy czym duże centra odwiedzane były częściej w niedzielę niż obiekty mniejsze (do 40 tys. m2 powierzchni najmu). Dla centrów małych (do 20 tys. m2 powierzchni najmu) najważniejszymi dniami tygodnia były czwartek, piątek i sobota (46 proc. wszystkich odwiedzin).

Retail Institute przestrzega jednak przez zbyt szybkim wyciąganiem wniosków na podstawie jednej niedzieli z ograniczeniami w handlu. - Wpływ zakazu będziemy mogli ocenić po minimum 6 miesiącach - powiedziała Szmeja.

11 marca to pierwsza niedziela, podczas której obowiązywała ustawa ograniczająca handel. Weszła ona w życie 1 marca i zakłada, że w tym roku będą dwie niedziele handlowe w miesiącu - pierwsza i ostatnia.

Galerie na pół gwizdka

W ostatnią niedzielę większość galerii handlowych świeciła pustkami. Wynikało to z kwestii, że znaczną część lokali obejmował zakaz handlu. Czynne były jedynie restauracje i kawiarnie, apteki czy kwiaciarnie, jednak gościły niewielu klientów.

Zgodnie z przepisami normalnie mogą pracować sklepy na dworcach, o ile zajmują się bezpośrednią obsługą podróżnych. Właśnie ten zapis wykorzystali właściciele Galerii Metropolia w Gdańsku. Centrum uzyskało status dworca, dzięki czemu najemcy mogli otworzyć swoje sklepy dla klientów.

Andrzej Klein, dyrektor dworca Galeria Metropolia w Gdańsku, powiedział w rozmowie z reporterem TVN24, że swoje placówki otworzyło klientów około 3/4 najemców.



- Zauważyliśmy duży wzrost odwiedzin w stosunku do poprzednich niedziel - powiedział Andrzej Klein i dodał, że niektóre sklepy pozytywnie przeszły już kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy. - Byliśmy obecni podczas kilku kontroli. Póki co ich wyniki wypadły pozytywnie. Nie było żadnych zastrzeżeń - dodał.

W najbliższą niedziela, 18 marca, również obowiązują ograniczenia dotyczące handlu.