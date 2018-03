11 marca nie zrobimy zakupów w większości sklepów. Zaczyna obowiązywać ograniczenie handlu w niedziele. Zamknięte będą supermarkety i dyskonty. Są jednak miejsca, gdzie zakaz nie obowiązuje. Oto najważniejsze informacje związane z ograniczeniem handlu w niedziele.

1. Pierwsza niedziela

W marcu w dwie niedziele z rzędu - drugą i trzecią - sklepy zostaną zamknięte. Najbliższe niedzielne zakupy będą możliwe 25 marca. Zgodnie z nowym prawem, w każdym miesiącu tego roku w dwie niedziele - pierwszą i ostatnią w miesiącu - handel ma być dozwolony. W 2018 roku Polacy będą mogli zrobić zakupy w sumie w 21 niedziel.

2. Gdzie po zakupy?

Nowa ustawa dopuszcza odstępstwa, w przypadku których zakaz nie obowiązuje. Są to m.in. piekarnie, cukiernie, stacje benzynowe, kwiaciarnie. Możliwy ponadto będzie handel także w sklepach spożywczych, w których sprzedaż właściciel prowadzi "we własnym imieniu i na własny rachunek".



Listę otwartych galerii handlowych, w których część lokali będzie jutro otwarta można znaleźć TUTAJ.

3. Kontrole i kary

Państwowa Inspekcja Pracy zapowiedziała kontrole mające sprawdzić, czy faktycznie przestrzegane są przepisy dotyczące zakazu handlu.



W każdym powiecie, w niedziele objęte zakazem, wyznaczony inspektor pracy będzie pełnił dyżur. Telefonicznie będzie można zgłaszać do niego placówki, które wbrew zakazowi prowadzą handel.



Kontrolerzy PIP mogą nałożyć karę w wysokości co najmniej tysiąca złotych na osobę, która łamie zakaz handlu w niedziele. W skrajnych przypadkach, jeżeli w ocenie inspektora pracy skala naruszenia zakazu handlu jest poważna, będzie mógł on skierować do sądu wniosek o ukaranie grzywną, nawet do 100 tysięcy złotych.

4. Będą zwolnienia?

Przedstawiciele branży handlowej uważają, że zakaz handlu w niedziele doprowadzi do spadku obrotów i w konsekwencji do zwolnień pracowników. Odmienne zdanie na ten temat mają związkowcy z NSZZ "Solidarność", którzy byli inicjatorami przepisów ograniczających handel w niedziele. Uważają oni, że informacje o możliwych zwolnieniach są mocno przesadzone i podkreślają, że w związku z nowymi przepisami sieci handlowe szukają nowych pracowników, którzy obsłużyliby większy spodziewany ruch klientów w piątki i soboty.

5. Kolejny etap

W przyszłym roku ograniczenie handlu obejmie więcej niedziel. Od 2019 roku zakupy zrobimy w jedną niedzielę w miesiącu. Od 1 stycznia 2020 roku będzie zaś obowiązywał zakaz handlu we wszystkie niedziele w roku, z wyjątkiem siedmiu.