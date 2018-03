Odtwórz: Co Polacy sądzą o zakazie handlu w niedziele?

"Obsługujemy wyłącznie podróżnych" - taki komunikat mogą zobaczyć dziś odwiedzający Galerię Metropolia w Gdańsku, która aby ominąć zakaz handlu w niedziele, przekształciła się w dworzec.

11 marca to pierwsza niedziela, podczas której obowiązuje ograniczenie handlu. Długa lista wyjątków sprawia, że otwarte mogą być m.in. kwiaciarnie czy piekarnie. Normalnie mogą pracować też sklepy na dworcach, o ile zajmują się bezpośrednią obsługą podróżnych.

Właśnie ten zapis wykorzystali właściciele sąsiadującej z dworcem Galerii Metropolia w Gdańsku. Galeria uzyskała status dworca, dzięki czemu najemcy dzisiaj mogli otworzyć swoje sklepy dla klientów.

Więcej klientów

Andrzej Klein, dyrektor dworca Galeria Metropolia w Gdańsku powiedział w rozmowie z reporterem TVN24, że swoje sklepy otworzyło około 3/4 najemców.



- Zauważyliśmy duży wzrost odwiedzin w stosunku do poprzednich niedziel - powiedział Andrzej Klein i dodał, że niektóre sklepy pozytywnie przeszły już kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy. - Byliśmy obecni podczas kilku kontroli. Póki co ich wyniki wypadły pozytywnie. Nie było żadnych zastrzeżeń - dodał.



Galeria Metropolia, która stała się dworcem, znajduje się tuż obok stacji kolejowej Gdańsk Wrzeszcz. Jej władzom udało się uzyskać status dworca, bo w obiekcie od ponad roku znajdują się punkty informacji pasażerskiej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, kasowniki oraz miejsca odpoczynku podróżnych i poczekalnie dla pasażerów. Natomiast z końcem lutego uruchomiono tam kasy z biletami trójmiejskiej Szybkiej Kolei Miejskiej.



- Od samego początku inwestor nie ukrywał, że miejsce to będzie obsługiwać podróżnych i nie ma nic dziwnego w tym, że uzyskaliśmy status dworca. Inwestor wybudował peron, wybudował wejście w tunelu, kładkę, współpracujemy z SKM – wyliczył w rozmowie z portalem Onet Andrzej Klein.

Zakaz handlu w niedziele

11 marca to pierwsza niedziela, kiedy nie zrobimy zakupów w większości sklepów. Najbliższe niedzielne zakupy będą możliwe 25 marca. Zgodnie z nowym prawem, w każdym miesiącu 2018 roku dwie niedziele będą handlowe - pierwsza i ostatnia. W sumie, w tym rok Polacy będą mogli zrobić zakupy w 21 niedziel.



Ustawa ograniczająca handel w niedziele, która obowiązuje od 1 marca 2018 roku, przewiduje katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie będzie obowiązywał: w piekarniach, cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach, w zakładach pogrzebowych, w sklepach z pamiątkami, w sklepach z prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych, placówkach pocztowych.



Z zakazu wyłączono także placówki handlowe w hotelach oraz prowadzące działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku oraz placówki organizowane wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez okolicznościowych.



W niedziele zrobimy także zakupy w placówkach handlowych na dworcach, w portach i przystaniach morskich, w portach lotniczych, w strefach wolnocłowych, w środkach komunikacji miejskiej, autobusowej, kolejowej, rzecznej, morskiej i lotniczej, a także na morskich statkach handlowych, statkach powietrznych, platformach wiertniczych i innych budowlach morskich.



Jeśli chodzi o sklepy działające na zasadzie franczyzy - właściciel będzie mógł otworzyć w niedziele placówkę tylko wtedy, gdy sprzedaż będzie prowadził "we własnym imieniu i na własny rachunek". Taka sama reguła będzie dotyczyła pozostałych właścicieli innych sklepów.