Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec grudnia 2017 roku spadło zarówno w stosunku do listopada 2017 roku, jaki i grudnia 2016 roku - wynika z analizy Ministerstwa Finansów.

Z informacji podanych przez resort w poniedziałek wynika, że na koniec grudnia 2017 rok zadłużenie Skarbu Państwa zmniejszyło się w stosunku do listopada (czyli miesiąc do miesiąca) o 7,1 miliarda złotych do poziomu 927,9 miliardów złotych. Oznacza to, że wobec końca 2016 roku (czyli w okresie 12 miesięcy), zadłużenie spadło o 0,8 mld zł (0,1 proc.).

Zadłużenie

W podziale według kryterium miejsca emisji zadłużenie wyniosło ok. 643,9 mld zł (dług krajowy) oraz ok. 284,0 mld zł (dług w walutach obcych).



Resort podał również, że zadłużenie Skarbu Państwa na koniec listopada wyniosło 935 mld zł, co oznaczało wzrost o 3 mld zł (0,3 proc.) w listopadzie 2017 r. i wzrost o 6,3 mld zł (0,7 proc.) wobec końca 2016 r.

Dług publiczny

W zeszłym tygodniu minister finansów Teresa Czerwińska prezentując senatorom budżet mówiła, że według wstępnych danych dług publiczny (uwzględniający m.in. także zobowiązania samorządów) na koniec 2017 r. powinien nominalnie być na poziomie długu na koniec 2016 r., który wyniósł 928,7 mld zł. Zastrzegła, ze dokładne dane będą znane najwcześniej pod koniec marca.



Jednak, jak podkreśliła, "już dzisiaj widać, że mamy do czynienia z zahamowaniem przyrostu nominalnego długu". Minister finansów dodała, że zgodnie z tymi szacunkami dług w relacji do PKB na koniec 2017 r. powinien wynieść ok. 52 proc., co oznacza spadek o około 2 punkty proc. rok do roku, ponieważ na koniec 2016 r. relacja ta wynosiła 54,1 proc.