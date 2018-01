Rozpoczęła się modernizacja linii kolejowej z Olsztyna do Działdowa, co spowoduje trudności dla podróżnych. Pociągi PKP Intercity relacji Olsztyn – Warszawa od 22 stycznia do sierpnia 2019 r. pojadą objazdem przez Ostródę oraz Iławę.

Od 22 stycznia wprowadzona została zastępcza komunikacja autobusowa na trasie Olsztyn – Olsztynek na linii do Działdowa. Roboty podzielono na dwa etapy. Pierwszy rozpoczął się w poniedziałek 22 stycznia i potrwa do czerwca 2018 r.

"Ze względu na jednotorowy charakter linii, konieczne było wstrzymanie ruchu pociągów na czas prac. Pasażerowie na trasie Olsztyn – Olsztynek korzystają z zastępczej komunikacji autobusowej. Na stacji w Olsztynku będzie można przesiąść się na pociąg Przewozów Regionalnych, by kontynuować podróż do Działdowa" - czytamy w komunikacie.

Modernizacja linii kolejowej

Drugi etap prac zaplanowano od czerwca 2018 r. do sierpnia 2019 r. W tym czasie prace przeniosą się na odcinek z Olsztynka do Działdowa. Na trasie kursować będą autobusy komunikacji zastępczej, natomiast na odcinku z Olsztynka do Olsztyna kursować będą pociągi Przewozów Regionalnych.

Pociągi PKP Intercity relacji Olsztyn – Warszawa od 22 stycznia do sierpnia 2019 r. pojadą objazdem przez Ostródę oraz Iławę. Przewoźnik uruchomił także komunikację autobusową z Działdowa do Olsztyna – z postojami w Nidzicy i Olsztynku.

Prace o wartości ok. 260 mln zł pozwolą na zwiększenie komfortu podróży. Skróci się o kwadrans czas jazdy pociągów na rasie Działdowo – Olsztyn.

"Nowe, wyższe perony zapewnią wygodniejsze wsiadanie do pociągów. Stacje i przystanki zostaną dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Bezpieczeństwo na linii zapewnią prace na przejazdach kolejowo-drogowych oraz nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym" - czytamy w komunikacie.

Pasażerowie skorzystają z efektów inwestycji pod koniec 2019 roku.