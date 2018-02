Najmniejsi przedsiębiorcy do 26 lutego muszą drogą elektroniczną wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny. Problem w tym, że mogą to zrobić tylko na systemie Windows.

Najmniejsi przedsiębiorcy, czyli płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie a także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze najpóźniej do 26 lutego tego roku muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT), który przesyła się wyłącznie elektronicznie.

Obowiązek wysyłki

Problem w tym, że aby to zrobić trzeba mieć system Windows. - Istnieje wiele firm, które nie używają Windowsa i pracują na komputerach Mac z systemem operacyjnym OS. Moja firma jest jedną z nich. Sytuacja jest chora, bo ministerstwo wprowadza obowiązek nie dając możliwości wywiązania się z niego części obywateli - alarmuje jeden z naszych czytelników pan Aleksander.



O to, w jaki sposób pan Aleksander i pozostali mikroprzedsiębiorcy, którzy nie korzystają z systemu Windows mogą wysłać JPK_VAT zapytaliśmy Ministerstwo Finansów. W odpowiedzi biuro prasowe resortu potwierdziło, że bezpłatna aplikacja e-mikrofirma działa tylko w systemie Windows, ale nie zdradziło, jak bez kupna dodatkowego oprogramowania spełnić nałożony w tym roku obowiązek.

Usłyszeliśmy, że wyjściem może być zainstalowanie aplikacji Klient JPK 2.0, która służy do konwersji i wysyłania JPK_VAT. Jednak działa ona tylko w systemach Windows i Linux.



Co zatem z przedsiębiorcami pracującymi na komputerach Mac z systemem operacyjnym OS? „Przy dalszych pracach nad aplikacją zostanie rozważona możliwość wykorzystania także innych systemów, w tym w szczególności Mac OS" - poinformowało biuro prasowe MF i wyjaśniło, że "przygotowując ułatwiające wywiązywanie się z obowiązków oprogramowanie miało na uwadze, że ponad 90 proc. użytkowników komputerów w Polsce korzysta z systemów operacyjnych Windows oraz Linux. Stąd decyzja, że to system Windows jest wspierany w pierwszej kolejności".

Co to jest JPK?

Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT) to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie, ułatwiającym i standaryzującym przetwarzanie danych.