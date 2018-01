Rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz o zmianach w przelewach do ZUS

Przedsiębiorcy będą musieli głębiej sięgnąć do kieszeni. Pracodawcy RP policzyli, że w 2018 roku osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą miesięcznie ponad 1200 złotych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To oznacza przelew większy o ponad 5 procent.

W środę Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Rosnące pensje przełożą się na ustalenie wysokości składek, które przedsiębiorcy będą musieli odprowadzać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zmiana w przelewach do ZUS. Pięć rzeczy, które musisz wiedzieć Do 10 stycznia osoby fizyczne, opłacający składkę wyłącznie za siebie, mają czas... zobacz więcej »

Składki w 2018 roku

Pracodawcy RP policzyli, że w 2018 roku osoby prowadzące działalność gospodarczą będą musiały odprowadzić do ZUS dokładnie 1232,18 zł miesięcznie. W poprzednim roku było to 1172,56 złotych, co oznacza wzrost standardowej składki o 5,1 proc.

W przypadku przedsiębiorców korzystających z preferencyjnych warunków (do dwóch lat od momentu założenia firmy) składka do ZUS wyniesie w 2018 roku 520,09 zł miesięcznie, o 6,6 proc. więcej niż w 2017 roku.





Na podstawie najnowszego obwieszczenia GUS można obliczyć, że składki dla prowadzących działalność gospodarczą za 2018 r. wyniosą (łącznie z ubezp. chorobowym):



1232 zł miesięcznie - składki standardowe

520 zł miesięcznie - składki preferencyjne (pierwsze 2 lata) — Łukasz Kozłowski (@LKKozlowski) 17 stycznia 2018

Pracodawcy RP zauważyli, że jest to szybszy wzrost niż przed rokiem, kiedy to składka standardowa wzrosła o 4,6 proc., a preferencyjna o 4,9 proc.

– Dobrze prosperująca część przedsiębiorców praktycznie nie odczuje różnicy, choć dla niektórych mikrofirm będzie to stanowiło zwiększenie i tak niewspółmiernych obciążeń. Dlatego warto zastanowić się nad wprowadzeniem takich rozwiązań, które powiążą wysokość składek z efektem ekonomicznym prowadzonej działalności – mówi Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Pracodawców RP.

Zmiany od 1 stycznia 2018 roku

Przypomnijmy, że od stycznia przedsiębiorcy rozliczają się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, przelewając składki na jeden, indywidualny rachunek skarbowy, a nie na cztery, jak było do tej pory.