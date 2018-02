PKP Intercity przewiozło w 2017 roku o 4,3 miliona pasażerów więcej niż rok wcześniej. Z usług przewoźnika skorzystało w ubiegłym roku 42,8 miliona pasażerów, a zysk netto sięgnął poziomu 270 milionów złotych - poinformowała spółka w czwartkowym komunikacie.

"Pasażerowie na nowo odkrywają magię podróżowania koleją. W 2017 roku z usług PKP Intercity skorzystało 42,8 mln klientów, czyli o 4,3 mln więcej niż rok wcześniej. Oznacza to 11-proc. wzrost liczby podróżnych w porównaniu do 2016 roku i osiągnięcie lepszych rezultatów niż przewidywano w prognozach, które zakładały 39,2 mln pasażerów" - napisano w komunikacie.

Dodatni wynik finansowy

Pendolino powoli wracają na tory Trzy składy Pendolino z sześciu, które zostały wcześniej wycofane z eksploatacji... zobacz więcej » W 2017 r. wzrost liczby pasażerów odnotowano wśród wszystkich grup klientów. W porównaniu do poprzedniego roku, z usług PKP Intercity skorzystało o 30 proc. więcej rodzin, 17 proc. więcej seniorów i 7 proc. więcej studentów.

Najpopularniejszymi połączeniami były przejazdy z Krakowa, Trójmiasta, Poznania, Białegostoku i Katowic do Warszawy. Największe wzrosty liczby pasażerów odnotowano na trasach: Kraków-Przemyśl (93proc.), Kraków-Rzeszów (61 proc.), Białystok-Warszawa (43 proc.), Olsztyn-Warszawa (32 proc.).



Rośnie liczba biletów elektronicznych zakupionych przez internet. W 2017 r. udział sprzedaży biletów zakupionych zdalnie wyniósł 41 proc., w porównaniu z 37 proc. w 2016 r.

Spółka poinformowała, że już drugi rok z rzędu osiągnęła dodatni wynik finansowy - 270 mln zł. Dla porównania w 2016 roku zysk netto PKP Intercity wynosił 47 mln zł. Jednocześnie przypomniano, że od 2008 do 2015 roku przewoźnik generował straty.

Spółka poinformował też, że agencja ratingowa Fitch Rating podniosła długoterminowy rating dla spółki w walucie krajowej i obcej do BBB+. Podniesiony został także długoterminowy rating krajowy z A+ do AA, a perspektywa ratingów jest stabilna.

Udogodnienia dla pasażerów

Podróż skróci się o kilkanaście minut. Szybciej z Gdyni do Słupska Ruszają przygotowania do budowy i modernizacji łącznie blisko 236 kilometrów tor... zobacz więcej » "Coraz więcej osób wybiera podróż koleją zamiast samochodem czy samolotem. W 2017 r. przewieźliśmy 42,8 mln osób, podczas gdy w 2016 r. - 38,5 mln, a zatem o 11 proc. więcej. Szczególnie cieszymy się, że co roku wzrasta liczba podróżnych wybierających się na wakacje naszymi pociągami. Od czerwca do końca sierpnia z naszych usług skorzystało o ponad 1,3 mln pasażerów więcej niż w sezonie letnim 2016 r." - powiedział cytowany w komunikacie Marek Chraniuk, prezes PKP Intercity.



PKP Intercity przypomina, że w ostatnich miesiącach wprowadziło szereg rozwiązań umożliwiających lepsze i szybsze planowanie podróży.

Za pośrednictwem strony przewoźnika pasażerowie mogą kupić bilety na połączenia z przesiadką. Została też skrócona nocna przerwa technologiczna w internetowym systemie sprzedaży. Dodatkowo, od września w całej Polsce można kupować bilety na przejazdy pociągami trzech przewoźników: PKP Intercity, Polregio i PKP SKM w Trójmieście - na jednym blankiecie.