Prawie milion Polaków ma nieważny dowód osobisty. Kolejne pół miliona osób takiego dokumentu nie posiada wcale - tak wynika z danych Ministerstwa Cyfryzacji, które uzyskał tvn24bis.pl. Bez dokumentu nie załatwimy spraw urzędowych. Grozi też za to wysoka grzywna.

Jak wynika z najnowszych danych, które uzyskaliśmy z Ministerstwa Cyfryzacji, 1 milion 509 tysięcy pełnoletnich osób w Polsce nie może posługiwać się dowodami osobistymi.

Wymiana dokumentów

Zdecydowana większość tych osób, bo aż 966 tysięcy, to obywatele naszego kraju, których dowody zostały unieważnione lub upłynęła ich data ważności - wynika z danych podanych przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Natomiast 543 tysiące kolejnych osób w ogóle nie posiada dowodu osobistego, mimo że są pełnoletni i powinni taki dokument posiadać.



W zeszłym roku ponad u 4,7 mln osób skończyła się ważność dowodu osobistego. To tzw. górka dowodowa z 2007 roku związana z tym, że 10 lat temu traciły ważność książeczkowe dowody osobiste.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało, że w ubiegłym roku ważność dowodu osobistego skończyła się ponad 4,7 mln Polaków. Prawie 870 tys. tych osób, którym w 2017 r. upłynął 10-letni okres ważności dowodu osobistego, nadal nie odebrało nowego dowodu. Na samym Mazowszu to 120 tys. osób.

Z kolei w pierwszym kwartale 2018 r. upływa termin ważności dowodów kolejnego miliona osób, np. w samym styczniu to prawie 63 tys. osób na Mazowszu, 55 tys. na Śląsku czy 50 tys. w Wielkopolsce.

- W ubiegłym roku ponad czterem milionom osób skończył się okres ważności dowodu osobistego. W pierwszym kwartale tego roku upływa termin ważności dowodów kolejnego miliona osób. Ja również jestem w tym gronie, dlatego już dziś złożyłem wniosek o nowy dowód osobisty - powiedział minister Mariusz Błaszczak w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Praga-Północ.

Duży problem

Szef MSWiA zaznaczył, że każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest zobowiązany posiadać dowód osobisty. Natomiast obywatel polski zamieszkujący poza granicami kraju ma prawo, a nie obowiązek posiadania dowodu osobistego.

Wszystkie osoby, które nie mają ważnego dowodu osobistego, mogą mieć kłopoty, bo nie będą mogły na przykład załatwić żadnej sprawy w urzędzie, banku czy podróżować po krajach Unii Europejskiej.

Co więcej, posiadanie ważnego dowodu osobistego to obowiązek każdego pełnoletniego obywatela naszego kraju. Za niespełnienie tego obowiązku grozi grzywna wysokości nawet do 5 tysięcy złotych.



Nowy dowód osobisty możemy wyrobić składając odpowiedni wniosek w dowolnym urzędzie miasta lub gminy. Możemy też wypełnić formularz przez internet na stronie epuap.gov.pl. Najlepiej zrobić to 30 dni przed upływem terminu jego ważności. Dowody osobiste są wydawane nieodpłatnie.

Minister Mariusz Błaszczak podkreślił również, że już wkrótce, bo w 2019 r. obywatele otrzymają dowody osobiste z warstwą elektroniczną. W sierpniu 2017 r. Rada Ministrów przyjęła koncepcję wprowadzenia takiego dowodu. Aktualnie dobiegają końca prace trzech resortów: MSWiA, Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Zdrowia nad rozwiązaniami technicznymi dla polskiego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną.