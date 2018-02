Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyda 12 milionów złotych na ujednolicone stroje dla swoich pracowników - wynika z informacji "Gazety Wyborczej". Dostawca strojów zostanie wyłoniony w przetargu.

Uniformów nie dostaną wszyscy pracownicy Zakładu, a jedyni ci którzy mają bezpośredni kontakt z klientem, czyli urzędnicy na Salach Obsługi Klientów. Jak wynika z informacji "Wyborczej", to około 3 tys. osób.

O sprawie poinformował czytelnik dziennika. Jak wynika z jego wiadomości, na stroje Zakład przeznaczy 12 mln złotych.

Pomysł związków

W korespondencji z gazetą, ZUS potwierdził chęć zakupu strojów. "Zależy nam na tym, żeby zarówno odbiór merytoryczny, jak i wizualny naszych pracowników był jak najlepszy. Sprawności w obsłudze zawsze powinna towarzyszyć również strona wizualna tej obsługi" – odpowiedział Zakład na pytanie "Wyborczej".

Co więcej, z informacji wynika, że to związki zawodowe zrzeszające pracowników Zakładu upomniały się o uniformy. "To przedstawiciele związków zawodowych zwrócili się do zarządu Zakładu z prośbą o zakup strojów służbowych. Zarząd Zakładu nie podejmował więc tu własnej inicjatywy, tylko przystał na prośbę, która do niego wpłynęła" – zapewnia ZUS w korespondencji z gazetą.

Koszt zakupu strojów

Jak zadeklarowano, Zakład na zakup strojów "wygospodaruje środki w ramach oszczędności własnych". Z informacji "Wyborczej" wynika, że zestaw stroju służbowego dla mężczyzn na lato i zimę, to koszt 4-5 tys. zł. Tańsze będą uniformy dla kobiet - mają kosztować ok. 3-3,5 tys. złotych.