Wskaźnik PMI mierzący aktywność w polskim przemyśle urósł w grudniu do 55 punktów - podała firma analityczna Markit. To dane lepsze niż się spodziewano.

W listopadzie wskaźnik PMI wynosił 54,2 pkt., a eksperci spodziewali się, że wzrośnie do 54,5 punktów

"Wyniki grudniowych badań PMI wykazały najsilniejszą od prawie trzech lat poprawę warunków gospodarczych w polskim sektorze przemysłowym. Zarówno wielkość produkcji, poziom zatrudnienia, jak i całkowita liczba nowych zamówień wzrosły w szybszym tempie. Liczba całkowitych nowych zamówień osiągnęła najszybsze tempo wzrostu od lutego 2015 roku" - napisano w raporcie.

Wartość wskaźnika PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w sektorze.

Rośnie jak PKB

Wskaźnik PMI w ciągu ostatnich pięciu miesięcy wzrósł czterokrotnie.



"Wynik ten sygnalizuje najsilniejszą od lutego 2015 ekspansję w polskim sektorze przemysłowym, wydłużając tym samym obecny okres wzrostów do 39 miesięcy (najdłuższa sekwencja pozytywnych odczytów od rozpoczęcia badań w czerwcu 1998)" - napisano.



"Najnowsze pozytywne odczyty wskaźników PMI są zgodne z oficjalnymi danymi o polskim PKB, którego wzrost wyniósł 4,9 proc. r/r w III kwartale, co jest lepszym wynikiem niż wstępnie zakładano. Skłoniło to IHS Markit do podniesienia swojej prognozy na cały rok do 4,4 proc." - dodano.