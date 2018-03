Spadną ceny za gaz - poinformował Maciej Woźniak, wiceprezes do spraw handlowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Na rachunkach zaoszczędzą rodziny przygotowujące posiłki na gazie i ci, którzy błękitnym paliwem ogrzewają domy.

PGNiG na swojej stronie internetowej informuje, że Urząd Regulacji Energetyki podjął dwie decyzje ważne dla 6,5 mln polskich gospodarstw domowych. Od 1 kwietnia wejdzie w życie decyzja Prezesa URE skutkująca nieznacznym 1 proc. wzrostem ceny gazu dla klientów PGNiG Obrót Detaliczny. Ale z punktu widzenia odbiorców istotne jest to, że 1 marca weszła w życie nowa taryfa Polskiej Spółki Gazownictwa, obniżająca o 7,4 proc. stawki za transport (dystrybucję) gazu dla gospodarstw domowych. Szykuje się przetasowanie na rynku energii. Porozumienie gigantów z polskim wątkiem Dwaj niemieccy giganci rynku energetycznego RWE i E.ON podpisali wstępne porozum... zobacz więcej »

Tańsze gotowanie

Dzięki temu zapłacimy mniej za przygotowanie posiłków, podgrzewanie wody czy ogrzewanie domów. Spółka wylicza, że gotowanie na gazie będzie tańsze średnio o 2,5 proc., podgrzewanie wody będzie kosztowało mniej o 1,9 proc.

Gorzej wyglądają te dane, jeśli przedstawi się je na liczbach. Jak obliczył Urząd Regulacji Energetyki, średnio miesięczne rachunki dla osób, które używają gazu jedynie w kuchni spadną o 0,57 gr. Rocznie oznacza to oszczędność rzędu 6,8 zł.

Ogrzewanie

Spadną też ceny na rachunkach za ogrzewanie domów. Ogrzewanie małego i średniego domu ma być tańsze o 1,8 proc., a dużego - o 1,7 proc. Z informacji Polskiej Agencji Prasowej wynika, że dla osób ogrzewających gazem duże domy obniżka może wynieść ok. 190 zł rocznie.

Odbiorcy gazu, którzy korzystają z kuchenek gazowych oraz piecyków gazowych (do podgrzewania wody) - wg obliczeń URE - zaoszczędzą miesięcznie 1,79 zł, czyli rocznie 21,48 zł.

Miesięcznie średnio 5,31 zł zaoszczędzą osoby, które oprócz kuchenek i piecyków gazowych, do ogrzewania używają jeszcze pieca CO. Co rocznie oznacza oszczędności na poziomie 63,72 zł.

Drożej za gaz, taniej za dostawę

Taryfy będą obowiązywały do końca roku. W skład ceny gazu wchodzi cena surowca oraz cena jego dystrybucji. Premier: chcemy pogłębiać współpracę w zakresie gazu i ropy naftowej Staramy się pogłębić naszą współpracę w zakresie transportu gazu i ropy naftowej... zobacz więcej »

Wracając do decyzji URE, na mocy której cena gazu (jako towaru) wzrośnie o 1 proc. dla klientów PGNiG Obrót Detaliczny. Maciej Woźniak z PGNiG powiedział, że podwyżka cen gazu, o którą spółka wnioskowała do URE, jest związana z podwyżkami cen surowca na światowych rynkach. Przez ostatnie dziewięć miesięcy cena wzrosła o 13 procent.

Woźniak zwrócił uwagę, że długoterminowy kontrakt z rosyjskim Gazpromem, czyli tzw. kontrakt jamalski zawiera zapisy, w których cena gazu jest powiązana z cenami ropy naftowej. - Dlatego prowadzimy nasz program dywersyfikacji dostaw gazu, by tak jak w przypadku gazu z kierunku Norwegii można było kupować po cenach rynkowych - powiedział Woźniak.

Ceny te są niższe niż oferowane w kontrakcie jamalskim.