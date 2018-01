Forum Ekonomiczne w Davos dobiega końca. - Reprezentacja Polski była wyjątkowo silna, i pan prezydent i pan premier, co właściwie się prawie nie zdarza, żeby dwie najważniejsze osoby w państwie były na tego typu konferencji - zaznaczył Wojciech Kostrzewa, prezes ITI, gość programu "Bilans" w TVN24 BiS. Wskazał też na silną reprezentację ze świata polskiego biznesu. Kostrzewa zwrócił uwagę na rolę premiera Mateusza Morawieckiego: - Wygląda na to, że docenia znaczenie i tego oficjalnego dialogu, ale co jest jeszcze bardziej ważne, tych kuluarowych rozmów - mówił. W rozmowie z Robertem Stanilewiczem Wojciech Kostrzewa mówił też o znaczeniu globalnych przedsiębiorstw. - Firmy technologiczne oznaczają wyrównanie szans. To jest ogromna szansa dla uboższych warstw społeczeństwa - podkreślał.