Dopóki nie ma zupełnej redukcji luki w VAT, stawki tego podatku się nie zmienią - informuje we wtorkowym wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej" wiceszef resortu finansów Leszek Skiba.

Wiceminister finansów wskazał w wywiadzie, że pomimo ograniczenia luki podatkowej, przed jego resortem wciąż stoją wyzwania.

- Na pewno mamy jeszcze pewne źródła powstawania tej luki do zamknięcia, czyli np. szarą strefę w sprzedaży detalicznej, którą chcemy ograniczyć dzięki kasom fiskalnym online. JPK (jednolity plik kontrolny) pozwala nam eliminować proste przestępstwa i one zostaną niemal zlikwidowane. JPK pozwala też wyłapywać karuzele w VAT. Jednak luka w VAT związana ze sprzedażą detaliczną wciąż pozostaje wyzwaniem - powiedział.



Pytany, czy przy pozostających do uszczelnienia obszarach jest szansa na obniżkę stawek VAT, wiceminister odpowiedział, że nie.



- Nie ma decyzji o obniżce stawek VAT. Zakładamy, że dopóki nie ma prawie pełnej redukcji luki w VAT, stawki się nie zmienią - wyjaśnił.

Deficyt

Skiba dodał ponadto, że robocza prognoza deficytu sektora finansów publicznych w Polsce w 2017 r. przygotowana przez MF zawiera się w przedziale od 1,7 do 2,1 proc. PKB.



Wiceminister pytany, czy dywidendy ze spółek Skarbu Państwa będą w tym roku wyższe niż zaplanowano w budżecie (2,25 mld zł) - odpowiedział - że jeśli okaże się, że zyski państwowych firm będą bardzo dobre, "to oczywiście dochody z tego tytułu mogą być wyższe". Jednocześnie zaznaczył, że "nie ma w budżecie ssania na kilkaset milionów złotych ekstra z dywidend".