W wielu polskich firmach brakuje rąk do pracy. W całej gospodarce jest ponad 130 tysięcy wakatów. - To hamuje rozwój wielu firm - mówił w TVN24 BiS Andrzej Kubisiak z Work Service. - Sposobem na braki pracowników są podwyżki i nadgodziny - dodał.

- Sytuacja, kiedy mieliśmy nadwyżki osób chętnych do pracy a niedobór ofert pracy, towarzyszyła nam przez ponad dwie dekady. Dziś firmy wysyłają rekruterów w rynek, oferty na portale ogłoszeniowe i często wracają z pustymi rękoma. Firmy mają setki nieobsadzonych wakatów, co jest hamulcem w rozwoju wielu firm - mówił w TVN24 BiS Andrzej Kubisiak z zajmującej się HR firmy Work Service. Jak dodał, taka sytuacja najczęściej obserwowana jest m.in. w branży produkcyjnej, budowanej i logistycznej.



- Już ponad połowa firm w Polsce ma trudności rekrutacyjne i nie mogą znaleźć kandydatów na rynku. Czy za mało płacą? To częsty argument, ale trzeba przyznać, że płace w ostatnim czasie wyraźnie wzrosły - dodał.

Gospodarka pędzi

Gość TVN24 BiS mówił również, że popyt na pracowników wynika z dobrego stanu polskiej gospodarki.



- Polska gospodarka jest rozgrzana. Mamy wzrost gospodarczy przekraczający 5 proc. Koniunktura jest bardzo dobra. Popyt na pracowników jest wyższy niż w 2008 roku zanim doszło do kryzysu finansowego. Mamy najwyższy popyt na pracowników od czasów transformacji wolnorynkowej - mówił Kubisiak i dodał, że w Polsce jest obecnie trudno o pracowników, bo bezrobocie jest niskie a wielu pracowników wciąż emigruje.



- Emigracja drenuje nasz rynek pracy. Za granicą jest 2,5 mln Polaków. Niekorzystna jest też demografia, która bardzo mocno uderza w nasz rynek. Mamy coraz mniej młodych pracowników - dodał.

Tysiące wakatów

Andrzej Kubisiak mówił, że firmy chcące zatrudniać nowych pracowników muszą oferować wyższe pensje. Dodał też, że jeśli nie są w stanie zaproponować wyższych płac, to obecnej załodze proponują dodatkowe nadgodziny.



- Rozwiązaniem są też pracownicy z Ukrainy. W ubiegłym roku na nasz rynek pracy napłynęło ponad milion pracowników z tego kraju a pomimo to mamy ponad 131 tysięcy wakatów w całej gospodarce. Gdyby w Polsce nie zabrakło Ukraińców, to wakatów byłoby pół miliona - dodał.