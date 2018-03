W piątek 9 marca weszła w życie nowelizacja ustawy o ograniczeniu sprzedaży alkoholu. Nowela daje gminom możliwość ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach oraz wprowadza nowe regulacje dotyczące picia alkoholu w miejscach publicznych.

Autorem nowelizacji ustawy jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Szymon Szynkowski vel Sęk. Jak podkreślał w styczniu w rozmowie z reporterami programu "Czarno na Białym" w TVN24, "nie ma ekonomicznego uzasadnienia dla tego, żeby co 20 metrów był sklep sprzedający alkohol".



Parlamentarzysta tłumaczył, że celem zmiany przepisów jest uspokojenie ulic nocą. - Jednym z częstszych problemów zgłaszanych przez mieszkańców było zakłócanie ładu, porządku, głównie w godzinach nocnych. Miało to związek z obecnością w niektórych miejscach po kilka sklepów sprzedających alkohol. Mieszkańcy skarżyli się, że wokół tych sklepów kwitnie życie towarzyskie do później nocy, a czasami do rana - wyjaśniał poseł PiS.

- Wracamy do czasów komunistycznych, gdzie alkohol był od 13. Będzie kwitł czarny rynek, czyli tak zwane meliniarstwo, zakupy alkoholu niewiadomego pochodzenia - mówi w rozmowie z TVN24 pani Elżbieta, sprzedawca w sklepie z alkoholem w Szczecinie.

Jakie zmiany?

Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych umożliwia gminom działania ograniczające dostępność alkoholu.

Zmiany dotyczą między innymi wprowadzenia do limitu udzielania zezwoleń na sprzedaż wszystkich napojów alkoholowych, także tych, które zawierają do 4,5 proc. alkoholu. W obecnym stanie prawnym rada gminy, określając liczbę punktów sprzedaży alkoholu, nie uwzględnia w limicie piwa i alkoholu do 4,5 proc.

Nowela reguluje też problem dotyczący zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie gminy. Stanowi, że gmina będzie mogła - w drodze uchwały - ustalić maksymalną liczbę zezwoleń odrębnie dla sołectw, dzielnic czy osiedli.



Nocna sprzedaż

Zgodnie z nowymi przepisami gmina ma możliwość ograniczenia godzin nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach. Ograniczenia mogą dotyczyć sprzedaży między godziną 22.00 a 6.00.



Nowelizacja wprowadza też zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. Obecnie taki zakaz obowiązuje w konkretnych miejscach, między innymi na ulicach, placach, w parkach. Za złamanie zakazu grozi grzywna w wysokości 100 złotych.

Wyłączeniu podlegać będą jednak miejsca przeznaczone do spożycia napojów alkoholowych "na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów". Chodzi głównie o ogródki piwne.

Nowelizacja wprowadza też zmiany w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych. Zgodnie z nowymi przepisami sprzedaż i podawanie alkoholu w czasie trwania imprezy masowej mogą być prowadzone wyłącznie przez podmioty posiadające jednorazowe zezwolenie.