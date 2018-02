Odtwórz: Pendolino na torach. Co na to pasażerowie?

Trzy składy Pendolino z sześciu, które zostały wcześniej wycofane z eksploatacji ze względu na uszkodzenia podwozi tłuczniem, zostały przywrócone do eksploatacji - poinformowała w przesłanym w czwartek komunikacie Agnieszka Serbeńska, rzecznik prasowy PKP Intercity.

"PKP Intercity dysponuje obecnie 13 z 20 pociągów Pendolino. W tej chwili pozostaje wyłączonych z eksploatacji siedem składów: w tym są dwa w naprawie powypadkowej (wskutek ubiegłorocznych zdarzeń pod Ozimkiem i Modlinem), trzy pozostają w naprawach ze względu na uszkodzenia po kontakcie z tłuczniem stwierdzone na podwoziu, dwa pojazdy są na przeglądzie" - napisała w komunikacie rzecznik przewoźnika.



Duże kłopoty z Pendolino. Część składów wyłączono z ruchu PKP Intercity wyłączyło z eksploatacji sześć składów typu Pendolino z powodu usz... zobacz więcej » "Przewidujemy, że w najbliższym czasie przewoźnik przywróci kolejne jednostki Pendolino do ruchu. Analizy przyczyn prowadzone są przez przewoźnika oraz zarządcę infrastruktury, a także ekspertów Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych. Jesteśmy cały czas w kontakcie z producentem i staramy się, aby składy jak najszybciej wróciły do ruchu" - dodała.

Uszkodzenie tłuczniem

W ubiegłym tygodniu PKP Intercity poinformowały, że musiały wyłączyć sześć składów typu Pendolino ze względu na uszkodzenia podwozi przez tłuczeń.



Serbeńska poinformowała, że pasażerowie, którzy odbyli podróż w składach zastępczych, mają prawo do złożenia reklamacji. Podstawą do jej uznania jest zachowanie biletu. Reklamację można złożyć korespondencyjnie (wysyłając na adres siedziby PKP Intercity), w każdej kasie biletowej sprzedającej bilety PKP Intercity lub poprzez formularz reklamacyjny na stronie internetowej.



PKP Intercity kupiło 20 pociągów Pendolino od Alstomu w maju 2011 r. Koszt wyniósł ok. 400 mln euro. Kontrakt miał jednak wartość 665 mln euro i obejmował też budowę zaplecza technicznego w Warszawie oraz koszty utrzymania technicznego pociągów przez 17 lat.