Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o rynku mocy - poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta. Na płatności mocowe złożą się wszyscy odbiorcy w postaci kolejnej pozycji na rachunkach za energię. Nie będzie to jednak od razu, a dopiero od 2021 roku.

Rynek mocy jest w założeniu mechanizmem wsparcia dla elektrowni i firm energetycznych. Dzisiejsze ceny energii na rynku hurtowym są bowiem na tyle niskie, że nie pozwalają zarobić na spłatę kredytu na budowę nowej elektrowni praktycznie w każdej technologii.



Największe źródło prądu w Polsce. Gigantyczna inwestycja oddana do użytku Grupa Enea oficjalnie oddała do użytku nowy blok energetyczny w Elektrowni Kozie... zobacz więcej » Rynek mocy wprowadzi wsparcie firm energetycznych w postaci dodatkowego wynagrodzenia - płatności mocowych. Elektrownie dostaną pieniądze za to, że przez określony czas, w razie np. niedoboru będą dysponować odpowiednią mocą czyli będą mogły dostarczyć potrzebną energię. Rząd liczy, że firmy energetyczne, dysponując takim dodatkowym źródłem dochodów, będą w stanie sfinansować modernizację albo budowę nowych bloków.

Aukcje rynku mocy

Oferty na wysokość oczekiwanego wynagrodzenia za moc będą wyłaniane w specjalnych aukcjach, które zaczną się w grudniu 2018 r. Wyjątkowo odbędą się wtedy trzy aukcje - na moc w latach 2021, 2022, 2023. Od 2019 r. będzie odbywać się jedna aukcja rocznie - na rezerwację mocy pięć lat w przód.



Aukcje będą wygrywać najtańsze oferty przy maksymalnym uwzględnieniu oczekiwanej przez Komisję Europejską neutralności technologicznej. Na podobnych zasadach będą rozpatrywane oferty krajowych elektrowni, ale i - w określonej wysokości - zagranicznych źródeł, a także usługi DSR, czyli ograniczanie zużycia energii i pobieranej mocy na żądanie. Im większa inwestycja w źródło wytwórcze, tym dłuższy kontrakt mocowy może ono otrzymać. Dłuższymi kontraktami premiowane będą też jednostki o niskiej emisji dwutlenku węgla oraz dostarczające odpowiednio dużo ciepła do komunalnych systemów grzewczych.

Rachunki za prąd