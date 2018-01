Inspekcja Handlowa, którą kieruje prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wzięła pod lupę odzież ostrzegawczą, akcesoria odblaskowe i nauszniki ochronne. W związku z licznymi uwagami, we wnioskach po kontroli poradzono: kupuj i używaj odblasków z głową.

O obowiązku noszenia odblasków przypomina m. in. policja na swojej stronie internetowej. "Pieszy mający odblaski, staje się widoczny nawet z odległości ponad 150 metrów" - zauważają funkcjonariusze.

Jednak żeby odzież i akcesoria ostrzegawcze działały, muszą spełniać kilka wymagań. Tymczasem "co druga kamizelka ostrzegawcza zbadana w laboratorium miała zaniżony współczynnik luminancji świetlnej. Oznacza to brak odpowiedniej widoczności użytkownika, co stwarza zagrożenie dla jego zdrowia i życia, gdy porusza się poboczem" - pisze w komunikacie UOKiK.

Inaczej w przypadku odblasków, gdzie "nie stwierdzono takich nieprawidłowości, były natomiast zastrzeżenia do instrukcji użytkowania" - stwierdza urząd.

Łącznie inspektorzy działający na terenie 9 województw przyjrzeli się 53 produktom i zakwestionowali 16 z nich, czyli 30,2 proc. przebadanych rzeczy.

Jak napisano na stronie UOKiK, powodem zastrzeżeń były właśnie negatywne wyniki badań laboratoryjnych, błędy w instrukcjach użytkowania oraz braki w dokumentacji. W przypadku 5 przedsiębiorców zdecydowano o wszczęciu postępowania.

"Kupuj i używaj odblasków z głową"

W związku z kontrolą, UOKiK wystosował kilka rad, jak kupować odblaski.

"Uważaj na gadżety. Firmy często rozdają akcesoria, które przypominają odblaski. Nie wiadomo jednak, czy mają odpowiednie właściwości, bo nie zostały poddane procedurze oceny zgodności. Potwierdzeniem, że element odblaskowy spełnia wymagania, jest znak CE, umieszczany bezpośrednio na odblasku lub na dołączonej etykiecie" - poradzono.

Dodatkowo UOKiK sugeruje: "Zwróć uwagę, czy na opakowaniu lub etykiecie jest nazwa producenta i typ odblasku (1 – swobodnie wiszący, 2 – do zdejmowania, 3 – przytwierdzany na stałe)."

Jak przypomniano, instrukcja musi być napisana po polsku, a kupujący powinien dowiedzieć się z niej "m.in. jak i gdzie zamocować odblask, jak go prawidłowo używać, w jakich warunkach go nie stosować i jak go przechowywać, aby nie stracił właściwości."

Urząd zamieścił też kilka rad dotyczących używania odblasku. "Noś odblask tak, aby oświetlały go reflektory samochodu. Im niżej, tym lepiej. Dzięki temu kierowca wcześniej cię zauważy. Nie zasłaniaj odblasku szalikiem lub torbą." Oprócz tego: "Mocuj elementy odblaskowe od strony ruchu pojazdów. Jeśli zgodnie z przepisami idziesz lewą stroną drogi, noś odblask na prawej ręce lub nodze".

Stan odblasków należy sprawdzać - przypomniano także.