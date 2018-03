Odtwórz: "Jeśli podjęliśmy decyzję, to znaczy, że były pewne kwestie". Wiceminister o zmianach w Orlenie

Rada nadzorcza czeskiego Unipetrolu odwołała prezesa spółki Andrzeja Modrzejewskiego i członka zarządu Roberta Małłka. Na nowego prezesa spółki powołano Krzysztofa Zdziarskiego, a na wiceprezesa Tomasza Wiatraka. Obaj obejmą stanowiska 10 marca.

Jak podał w piątek PKN Orlen, który obecnie ma w Unipetrolu ponad 94 procent udziałów, decyzją rady nadzorczej czeskiej spółki do jej zarządu, z mocą obowiązywania od 14 marca, powołani zostali: Katarzyna Woś oraz Maciej Libiszewski.

Kim jest nowy prezes?

Przedstawiając sylwetkę nowego prezesa Unipetrolu, PKN Orlen podkreślił, że Krzysztof Zdziarski ma "bogate doświadczenie menedżerskie w branży energetycznej oraz w budowaniu i rozwijaniu średnich i dużych przedsiębiorstw", a z grupą kapitałową PKN Orlen związany jest od "blisko dekady, gdzie odpowiadał za szereg projektów, w tym produkcję i utrzymanie, energetykę oraz zarządzanie bezpieczeństwem procesowym".



Jak podał PKN Orlen, Zdziarski w latach 1999-2006 był prezesem UPS Polska, a w latach 2006-2010 szefem zarządu Grupy PEKAES.

Od 2010 roku związany był z Orlen Południe, spółką grupy PKN Orlen, gdzie jako prezes odpowiadał m.in. za proces konsolidacji rafinerii południowych płockiego koncernu. Z kolei w latach 2014-2016, pracując już w PKN Orlen, Zdziarski pełnił funkcję dyrektora wykonawczego ds. produkcji rafineryjnej, a w lipcu 2016 roku został powołany na wiceprezesa Unipetrol.

Na fotelu prezesa Krzysztof Zdziarski zastąpił Andrzeja Modrzejewskiego. Byłego prezesa PKN Orlen w latach 1999-2002, który został wybrany na szefa Unipetrolu w lipcu 2016 roku.

Nowy skład zarządu

Jak przypomniano, pod koniec lutego tego roku rada nadzorcza Unipetrolu powołała do zarządu tej czeskiej spółki Tomasza Wiatraka, od 2017 roku przewodniczącego rady nadzorczej spółki Energa Informatyka i Technologie, który w latach 2014-17 pracował w Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, w tym jako zastępca dyrektora departamentu audytu wewnętrznego.



Z informacji PKN Orlen wynika, że od 14 marca zarząd Unipetrolu będzie pracował w sześcioosobowym składzie: Krzysztof Zdziarski - prezes, Mirosław Kastelik i Tomasz Wiatrak - wiceprezesi oraz członkowie zarządu - Tomas Herink, Maciej Libiszewski i Katarzyna Woś. Według płockiego koncernu Zdziarski oraz Wiatrak zostali powołani na stanowiska decyzją samego zarządu Unipetrolu na podstawie posiadanych kompetencji statutowych.

O spółce

Unipetrol to spółka, do której grupy należą między innymi jedyne w Czechach rafinerie w Litvinowie i Kralupach, których łączna zdolność przerobu ropy naftowej wynosi około 8,7 mln ton rocznie, a także największa na tamtejszym rynku sieć stacji paliwowych Benzina - 400 placówek oraz spółka Spolana, jedyny czeski producent PCW i kaprolaktamu.



Zysk netto grupy Unipetrol za 12 miesięcy 2017 roku wyniósł prawie 8,7 mld CZK. Z kolei cała grupa kapitałowa Orlen za 12 miesięcy ubiegłego roku osiągnęła ponad 7,17 mld zł zysku netto, rekordowy poziom, o ponad 1,4 mld zł wyższy niż w tym samym okresie 2016 roku.

W 2005 roku PKN Orlen nabył 62,99 proc. akcji czeskiego Unipetrolu. Z końcem lutego tego roku zrealizował z kolei płatności na rzecz akcjonariuszy, którzy odpowiedzieli na wcześniejsze wezwanie płockiego koncernu na wykup akcji czeskiej spółki. Łączna wartość tej transakcji wyniosła ok. 3,5 mld zł. W ten sposób PKN Orlen zapewnił sobie ponad 94 procent udziałów w akcjonariacie czeskiej spółki.