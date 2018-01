W piątek podpisano umowy na projekt i budowę dwóch odcinków S7 Strzegowo - Pieńki i Pieńki - Płońsk. Łącznie chodzi o prawie 26 kilometrów drogi ekspresowej. Planowany termin zakończenia obu kontraktów to maj 2021 roku.

"Droga ekspresowa S7 ma olbrzymie znaczenie dla rozwoju układu komunikacyjnego w Polsce. Priorytetem rządu jest jak najszybsze ukończenie tej trasy, tak aby powstało połączenie portów Trójmiasta z południem naszego kraju" - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, cytowany w komunikacie.

Piątkowe umowy zostały podpisane w Płońsku w obecności ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, wicewojewody mazowieckiego Artura Standowicza oraz ministra w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Macieja Wąsika.

"Do realizacji S7 podchodzimy kompleksowo - w poniedziałek podpisana została umowa na odcinek tej trasy na północ od Krakowa, w lutym planowane jest podpisanie umowy na kolejny małopolski odcinek" - dodał minister.

Źródło: GDDKiA Mapa stanu budowy dróg w województwie mazowieckim

Inwestycja na S7

Wykonawcą obu odcinków jest konsorcjum firm Strabag i Strabag Infrastruktura Południe, które wybuduje odcinek Strzegowo - Pieńki za kwotę 516,2 mln zł, a odcinek Pieńki - Płońsk za 311,7 mln zł.

Szybciej ze Szczecina do Koszalina. Bruksela dorzuci do budowy ekspresówki Komisja Europejska dofinansuje budowę dwóch odcinków drogi S6 z Kiełpina do Kosz... zobacz więcej » Wykonawca zadeklarował 34-miesięczny okres wykonania robót oraz 10-letnią gwarancję jakości wykonanych prac. Planowany termin zakończenia obu kontraktów to maj 2021 roku.

Inwestycja realizowana będzie w systemie Projektuj i buduj. Zadaniem wyłonionych w przetargu wykonawców będzie, przed przystąpieniem do prac budowlanych, wykonanie projektów budowlanych i złożenie wniosków o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej dla całego zadania.



Jak przypomniano, w grudniu 2017 roku podpisane zostały umowy na odcinki Napierki - Mława (ok. 14 km) i Mława - Strzegowo (ok. 21,5 km). Przebudowę czterech mazowieckich odcinków S7 od Napierek do Płońska, o łącznej długości 71 km, nadzoruje olsztyński oddział GDDKiA.

INWESTYCJE DROGOWE PLANOWANE DO ODDANIA W 2018 ROKU

Inwestycja polegać będzie na budowie drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym wraz z budową dróg serwisowych, remontem wybranych dróg lokalnych, budową obiektów inżynierskich oraz urządzeń ochrony środowiska. W ramach zadania powstaną węzły: Mława Północ, Mława Południe, Modła, Żurominek, Strzegowo Północ, Strzegowo Południe, Glinojeck, Pieńki Rzewińskie, Dłużniewo.



Budowa S7 Napierki - Płońsk jest przewidziana do współfinansowania ze Środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.