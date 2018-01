Ponad 12 procent mieszkańców Polski, czyli ponad 4,5 miliona osób, dotkniętych jest ubóstwem energetycznych - wynika z najnowszego raportu Instytutu Badań Strukturalnych. Dobra wiadomość jest taka, że jeszcze w 2012 roku takich osób było więcej o blisko 900 tysięcy.

Eksperci Instytutu Badań Strukturalnych policzyli, jak zmienił się poziom ubóstwa energetycznego w Polsce od 2012 do 2016 roku. Z opublikowanego w czwartek raportu wynika, że w 2016 roku ubóstwem energetycznym dotkniętych było 12,2 proc. mieszkańców Polski. Problem dotyczy 1,3 mln gospodarstw domowych i aż 4,6 mln osób, które miały problem z ogrzaniem swoich domów, podgrzaniem wody, oświetleniem czy przygotowaniem posiłków.

Co to jest ubóstwo energetyczne?

“Jeśli koszt zaspokojenia potrzeb energetycznych jest tak wysoki, że członkowie gospodarstwa domowego stają przed dylematem, czy ograniczać te potrzeby, czy też oszczędzać kosztem innych dóbr, np. na żywności, leków czy edukacji, to mówimy o ubóstwie energetycznym" - czytamy w raporcie Instytutu Badań Strukturalnych.

Z kolei Brytyjczycy policzyli, że w sytuacji ubóstwa energetycznego znajdują się rodziny, które na ogrzanie i oświetlenie swoich mieszkań wydają więcej niż 10 proc. dochodu. Komisja Europejska dodaje, że tego typu ubóstwo wynika z "połączenia niskich dochodów, niewydajnych domów oraz struktury mieszkalnictwa, która nie zachęca do efektywności energetycznej".

Nieogrzane domy

Zdaniem ekspertów IBS najwięcej osób ubogich energetycznie mieszka na wsi - aż 20 proc. mieszkańców wsi jest zaliczanych do tej grupy.

Stopa ubóstwa energetycznego jest niemal czterokrotnie wyższa wśród mieszkańców budynków jednorodzinnych, w tym szeregowców i bliźniaków, niż wśród mieszkańców budynków wielorodzinnych. W efekcie ponad 80 proc. wszystkich ubogich energetycznie to osoby zamieszkujące budynki jednorodzinne - oceniają Katarzyna Sałach i Piotr Lewandowski z Instytutu Badań Strukturalnych.

Dobra wiadomość jest taka, że osób , które mają problem z ogrzaniem swoich domów jest coraz mniej. Jeszcze w 2012 roku było ich 14,5 proc. Na przestrzeni czterech lat (od 2012 do 2016) to spadek o 880 tys. osób.

Poprawa sytuacji tych gospodarstw domowych była w znacznej mierze efektem wzrostu ich dochodów. Największy spadek rok do roku wystąpił pomiędzy 2015 a 2016 rokiem i można go wiązać z wprowadzeniem programu Rodzina 500 plus. - wynika z raportu IBS.

Polacy na tle Europy

Kilka dni temu również Eurostat opublikował dane dotyczące ubóstwa energetycznego. Wynika z nich, że 7,1 proc. Polaków nie stać, by wystarczająco ogrzać swój dom. Unijna średnia kształtuje się na poziomie 8,7 proc.

Największy odsetek osób, które twierdzą, że nie są w stanie ogrzać domu mieszka w Bułgarii (39 proc.), na Litwie i w Grecji (po 29 proc.).